PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPAL/ Quote, Alberto Paloschi è il grande ex della sfida

Uno dei nomi da seguire con maggiore attenzione nelle probabili formazioni di Milan Spal è certamente quello di Alberto Paloschi, grande ex della partita anche se il suo passato al Milan è ormai decisamente datato. Indimenticabile l’esordio, datato 10 febbraio 2008, quando Paloschi debutta in Serie A in Milan Siena e segna il gol decisivo per la vittoria dopo soli 18 secondi dall’ingresso in campo. In quella stagione Paloschi segnerà anche un altro gol in campionato e due in Coppa Italia, ma in un Milan ancora pieno di campioni non c’era posto per lui, così è cominciato un giro di squadre che non lo ha più riportato in rossonero. Alla Spal Paloschi è arrivato nell’estate 2017, innesto in attacco per affrontare il primo campionato in Serie A dei ferraresi dopo 49 anni: Paloschi si renderà molto utile con 7 gol in 36 presenze, nelle due stagioni successive tuttavia il suo contributo è andato nettamente in calendo. I numeri del 2019-2020 sono eloquenti: dieci presenze, sei da titolare, per un totale di 511 minuti giocati senza alcun gol. Note liete solo in Coppa Italia, perché Paloschi fin autore di un gol e addirittura tre assist nel perentorio 5-1 inflitto al Lecce il 4 dicembre scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE MOSSE PER LA SFIDA DI STASERA

Milan Spal si giocherà alle ore 18.00: le due formazioni sono attese in campo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per gli ottavi di finale in gara secca di Coppa Italia. La competizione può offrire al Milan un’occasione di dare un senso a una stagione fin qui davvero difficile, come minimo è senza dubbio l’unica possibilità per vincere qualcosa e dunque il Milan deve cominciare il cammino con il piglio giusto, mentre per la Spal questa prestigiosa trasferta potrebbe essere il modo per dimenticare i problemi di un campionato davvero difficilissimo. Andiamo allora a scoprire quali sono le probabili formazioni di Milan Spal in vista della partita di questa sera.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote fornite dall’agenzia Snai per il pronostico su Milan Spal. I padroni di casa rossoneri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,45. Si sale poi a quota 4,50 in caso di segno X per il pareggio, mentre il segno 2 in caso di vittoria esterna da parte della Spal varrebbe ben 6,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FOMRAZIONI MILAN SPAL

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Spal vedranno Stefano Pioli fare turnover rispetto alla vittoria di Cagliari, anche se come abbiamo accennato la Coppa Italia è un obiettivo che assume molta importanza per i rossoneri. In porta potrebbe essere una staffetta familiare, con Antonio Donnarumma al posto di Gigio; in difesa avremo il classico ballottaggio Calabria-Conti a destra, mentre nella coppia centrale il nuovo acquisto Kjaer potrebbe affiancare Romagnoli, chiamato agli straordinari; a sinistra invece Rodriguez dovrebbe far rifiatare Theo Hernandez. Modulo 4-3-3 oppure 4-4-2? La prima ipotesi potrebbe avere la meglio, in questo caso disegniamo il reparto mediano con le mezzali Krunic e Paquetà ai fianchi di Bennacer in cabina di regia, mentre davanti potrebbe essere l’ultima chance per Piatek e Suso, entrambi decisamente in ribasso con l’arrivo di Ibrahimovic (al quale non dovrebbe essere chiesto il doppio sforzo), affiancati da Rafael Leao che sembra invece avere tratto immediato giovamento dalla convivenza con Zlatan.

LE MOSSE DI SEMPLICI

Per i ferraresi la priorità assoluta va a un campionato dove si dovrà cercare di conquistare una difficile salvezza. Le probabili formazioni di Milan Spal dunque per Leonardo Semplici dovrebbero prevedere un ampio turnover rispetto alla amara sconfitta di domenica a Firenze. Nel 3-5-2 della Spal ecco dunque che in porta potrebbe giocare Letica; in difesa potrebbe esserci spazio per Tomovic che in campionato era squalificato, reparto a tre completato poi presumibilmente da Salamon e Felipe, che sarebbe l’unico confermato rispetto al match al Franchi; a centrocampo potremmo invece vedere in azione da destra a sinistra Reca, Dabo, Valdifiori, Murgia e Jankovic, anche in questo caso una rivoluzione, sia pure condizionata da infortuni e squalifiche (Missiroli). Infine ampio turnover anche in attacco, dove i due titolari dovrebbero essere l’ex Paloschi e Floccari.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): A. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Leao. All. Pioli.

SPAL (3-5-2): Letica; Tomovic, Salamon, Felipe; Reca, Dabo, Valdifiori, Murgia, Jankovic; Paloschi, Floccari. All. Semplici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA