Probabili formazioni Milan Sparta Praga/ Diretta tv, riposo per Ibra? (Europa League)

Analizziamo le probabili formazioni di Milan Sparta Praga: la partita è valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2020-2021, e si gioca alle ore 18:55 di giovedì 29 ottobre. I rossoneri continuano la loro marcia: avendo già vinto in casa del Celtic hanno preso un bel vantaggio iniziando bene una competizione che, almeno idealmente, puntano a vincere e nonostante le assenze illustri sono largamente favoriti nel prossimo impegno. Lo Sparta Praga infatti ha penato parecchio nella sua prima uscita internazionale: si presenta al Giuseppe Meazza con 0 punti in classifica, ma soprattutto reduce dal poker incassato dal Lille che ha dominato in Repubblica Ceca, e di conseguenza non può che provare a vincere per sovvertire una situazione già complessa. Vedremo allora come andranno le cose in campo, ma aspettando la sera del match possiamo intanto valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Sparta Praga.

Stefano Pioli deve fare i conti con la positività di Gigio Donnarumma e Hauge: nelle probabili formazioni di Milan Sparta Praga dunque si cambia ancora, in porta va Tatarusanu mentre davanti a lui potrebbe essere schierato come centrale Calabria, che andrebbe al fianco di Alessio Romagnoli o Kjaer lasciando la corsia destra ad Andrea Conti. Questa una delle possibili varianti per la difesa; a centrocampo invece Calhanoglu ha recuperato, ma ancora una volta per l’Europa League il modulo scelto dovrebbe essere il 4-3-3 e dunque con una mediana nella quale ci sarebbe spazio per Tonali e Krunic, questa volta l’ex Brescia può agire da interno lasciando la cabina di regia a Bennacer, in questo modo a riposare sarebbe Kessie. Davanti, Brahim Diaz contende una maglia da titolare sull’esterno; Castillejo dovrebbe giocare a destra, mentre da prima punta possibile turnover per Ibrahimovic con uno tra Rebic e Rafael Leao a giocare dal primo minuto questa partita.

Nelle probabili formazioni di Milan Sparta Praga vediamo subito come Vaclav Kotal debba fare a meno di Ladislav Krejci, che è stato espulso giovedì scorso: a fare coppia con Lischka al centro della difesa sarà quindi Vitik, come terzini giocheranno Sacek e Hanousek con Heca tra i pali. A centrocampo, secondo un modulo che sarà il 4-2-3-1, ci sarà il tandem composto da Pavelka e Travnik; le possibili modifiche potrebbero allora arrivare davanti, dove Polidar insidia la maglia di Moberg Karlsson a sinistra e a destra Vindheim potrebbe essere sostituito da Karabec, che giocherebbe più largo rispetto al solito visto che in posizione centrale c’è Dockal, autore dell’unico gol ceco contro il Lille. La punta centrale uscirà dal ballottaggio tra Julls e Kozak, non utilizzato nella prima giornata di Europa League ma che stavolta potrebbe avere una maglia.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; A. Conti, Calabria, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Castillejo, Rebic, Brahim Diaz. Allenatore: Stefano Pioli

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Heca; Sacek, Vitik, Lischka, Hanousek; Pavelka, Travnik; Karabec, Dockal, Polidar; Kozak. Allenatore: Vaclav Kotal



