Probabili formazioni Milan Spezia/ Diretta tv, Colombo ancora titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LA SPEZIA: LE SCELTE E LE MOSSE DEI DUE MISTER

Solo domani, alle ore 18.00 e tra le mura dello Stadio San Siro si accenderà la sfida per la 3^ giornata di Serie A tra Milan e Spezia: vediamone le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Vincenzo Italiano: il tecnico bianconero infatti è di ritorno dalla prima soddisfazione nella stagione di debutto in Serie A dei liguri (con il 2-0 inferto all’Udinese in settimana), e pare impaziente, come i suoi ragazzi, di fare l’impresa affrontando la big rossonera. La quale invece scenderà in campo ancora coi cerotti: l’infermeria di Stefano Pioli è sempre piena e non scordiamo pure che il Milan ha nelle gambe una sfida pesantissima contro il Rio Ave, disputata solo lo scorso giovedì sera per i play off dell’Europa league (che però ha valso al club l’accesso alla fase a gironi). Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Spezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionato che la sfida tra Milan e Spezia sarà visibile solo in esclusiva sul satellitare di Sky: appuntamento domani sera alle ore 18.00 con la diretta tv al canale Sky Sport Serie A (202). Garantita la diretta streaming video della partita di Serie A tramite il noto servizio Sky Go, riservata ai soli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN SPEZIA

LE MOSSE DI PIOLI

Come dicevamo prima è sempre emergenza in casa rossonera: Pioli per disegnare le probabili formazioni di Milan Spezia ancora una volta dovrà fare a meno di Ibrahimovic, Duarte, Conti, Musacchio, Rebic e Romagnoli. Pure non sarà un 4-2-3-1 sguarnito quello del Diavolo: in difesa già ci sarà spazio ancora per il quartetto composto da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez, che ha ben fatto finora, di fronte al solito Donnarumma. Per la mediana sarà dunque spazio per la coppia con Kessie e Bennacer (con Tonali jolly dalla panchina), mentre sarà Hakan Calhanoglu il titolare per la tre quarti. E’ in attacco che però arrivano i primi dubbi per Pioli: per il momento la prima ipotesi dell’allenatore del Diavolo vede Colombo titolare in prima punta, con Saelemaekers e Castillejo ai lati, ma vi sono alcune alternative interessanti, come l’ultima novità di mercato Jens Petter Hauge.

LE SCELTE DI ITALIANO

Dovrebbe invece essere il classico 4-3-3 il modulo di riferimento di Italiano per le probabili formazioni di Milan Spezia, dove sicuro punto di riferimento del tecnico come della squadra ligure sarà bomber Galabinov: al suo fianco domani sera non mancheranno Gyasi e Verde. Per la mediana rimane irrinunciabile come titolare Matteo Ricci, mentre dovrebbe toccare a Maggiore e Bartolomei il ruolo di mezzali. Sono poi maglie consegnare in difesa, dove comunque spicca l’assenza di capitano Terzi, che ha rimediato il rosso durante l’ultima sfida contro l’Udinese e dunque sarà domani fermo in tribuna. Davanti a Rafael si faranno vedere Eric e Chabot al centro, com Ramos e Ferrer adibiti in corsia.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): 99 G Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 19 T Hernandez; 4 Bennaver, 79 Kessie; 7 Castillejo, 10 Calhanoglu, 56 Saelemaekrs; 29 Colombo All. Pioli

SPEZIA (4-3-3): 77 Rafael; 21 Ferrer, 22 Chabot, 28 Erlic, 3 Ramos; 16 Bartolomei, 8 Rissi, 25 Maggiore; 31 Verde, 9 Galabinov, 11 Gyasi All. Italiano



