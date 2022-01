Probabili formazioni Milan Spezia/ Diretta tv, Pioli perde Tonali e Tomori (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Spezia ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 18:30 di lunedì 17 gennaio, per la 22^ giornata di Serie A 2021-2022: una delle gare del lunedì, posticipate per gli impegni di Coppa Italia che in questo caso sono toccati ai rossoneri. Il Milan si presenta a San Siro dovendo recuperare un punto all’Inter – ma ha anche una partita in più – e forte della netta vittoria colta a Venezia, con la quale ha confermato di volere e potere credere concretamente nella corsa allo scudetto, magari con un piccolo aiuto da parte dei cugini.

Lo Spezia è ancora in una situazione pericolante, ma intanto ha vinto in trasferta contro il Genoa: quello nel derby è un successo preziosissimo anche se il Cagliari ha alzato il ritmo, Thiago Motta ha nuovamente conservato la panchina ma cerca ancora conferme e stabilità. Adesso, aspettando che arrivi lunedì, possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, analizzandone dubbi e certezze nella lettura delle probabili formazioni di Milan Spezia.

DIRETTA MILAN SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Spezia non è una di quelle che vengono trasmesse dalla nostra televisione per la 22^ giornata di Serie A. Il broadcaster ufficiale del massimo campionato è DAZN, dunque sarà questa emittente a fornire le immagini del match; bisognerà essere abbonati al servizio e la visione sarà ovviamente in diretta streaming video, dunque bisognerà utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA: LE MOSSE DEI MISTER!

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli non può utilizzare Tonali per Milan Spezia, dunque a centrocampo ha una sola soluzione: quella di far partire titolare Krunic al fianco di Bakayoko, visto che come sappiamo sia Kessié che Bennacer sono in Coppa d’Africa. Come prima punta dovrebbe giocare Ibrahimovic; Rebic invece contende la maglia di esterno sinistro sulla trequarti, ma qui la sensazione è che il favorito sia Rafael Leao che andrebbe a operare con Saelemaekers e Brahim Diaz, una linea che è quella titolare. Da definire invece la difesa: Tomori si è infortunato, Alessio Romagnoli è tornato a disposizione, ma non dovrebbe giocare dal primo minuto perché Pioli può confermare Kalulu e Gabbia al centro del reparto. In alternativa il giovane andrebbe a destra con Florenzi parcheggiato in panchina o magari impiegato più avanti; il terzino sinistro sarà Theo Hernandez, in porta avremo invece Maignan.

I DUBBI DI MOTTA

Con la rosa tutta a disposizione se non per Leo Sena, Thiago Motta affronta Milan Spezia con il 3-5-2 e pochi dubbi: forse ne ha attualmente solo uno, vale a dire la solita maglia di regista in mezzo al campo. Fino a questo momento l’italo-brasiliano ha dato fiducia a Kiwior, adattandone la posizione; lunedì pomeriggio a San Siro potrebbe fare lo stesso, in ballottaggio come al solito rimane Kovalenko che ancora una volta potrebbe però partire dalla panchina. A protezione del portiere Provedel agirà la solita linea con Amian e Nikolaou ai lati di Erlic; Gyasi e Reca dovrebbero operare in qualità di esterni partendo dal centrocampo, e dunque sulle mezzali potremmo vedere Maggiore e Simone Bastoni, quest’ultimo autore del gol decisivo a Marassi e lui pure adattato in un ruolo originariamente non suo. Nel reparto offensivo invece ci sono per ora due certezze, che rispondono ai nomi di Manaj e Nzola anche se l’ex Trapani non sta ripetendo la bella stagione disputata l’anno scorso.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, T. Hernandez; Bakayoko, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, S. Bastoni, Reca; Manaj, Nzola. Allenatore: Thiago Motta



