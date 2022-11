Probabili formazioni Milan Spezia/ Diretta tv, Rebic cerca una maglia (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA: CHI GIOCA AL PICCO?

Le probabili formazioni di Milan Spezia ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 5 novembre, valida per la 13^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Ci arrivano benissimo i rossoneri, che mercoledì hanno dominato contro il Salisburgo e dopo nove anni sono tornati finalmente agli ottavi di Champions League: un ottimo modo dunque per chiudere la prima parte di campionato provando ad avvicinare la vetta, che da questo punto di vista si era allontanata ulteriormente con l’inattesa sconfitta che il Milan aveva subito sul campo del Torino.

Lo Spezia invece è in rottura prolungata: battuto in casa dalla Fiorentina (subendo il gol decisivo al 90’), ha una classifica che inizia a preoccupare e che lo pone davvero ad un passo dalla zona calda. Luca Gotti al momento rimane in panchina, ma è chiaro che qualcosa potrebbe cambiare anche se la storia recente dice il contrario. Ora vedremo quello che succederà sul terreno di gioco di San Siro, ma aspettando che arrivi sabato sera possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Milan Spezia.

DIRETTA MILAN SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA

LE SCELTE DI PIOLI

In Milan Spezia Stefano Pioli ha già ritrovato Brahim Diaz, che però dovrebbe partire dalla panchina: il trequartista in posizione centrale rimane De Ketelaere, ai suoi lati dovrebbero agire come di consueto Messias e Rafael Leao anche se Rebic ha una lieve occasione per partire titolare a destra. In attacco abbiamo Giroud che dopo la scorpacciata in Champions League si candida a iniziare anche questa partita; a centrocampo invece non dovremmo avere sorprese, come sempre ci sono Pobega (soprattutto) e Krunic che scalpitano ma Pioli si dovrebbe affidare alla sua coppia d’oro formata da Bennacer e Tonali, anche perché come detto questa partita va vinta per non perdere ulteriore terreno dal Napoli (o eventualmente per guadagnarlo). Per quanto riguarda la difesa, Maignan è sempre ai box insieme a Calabria e Florenzi; a destra Dest potrebbe essere un’opzione ma per il momento si va per lo spostamento di Kalulu a terzino, in questo modo in mezzo agirebbe Kjaer (favorito su Gabbia) con Tomori, a sinistra ci sarà Theo Hernandez che, diffidato, potrebbe eventualmente riposare nel prossimo match a Cremona.

GLI 11 DI GOTTI

Luca Gotti deve fare i conti con la squalifica di Nikolaou per Milan Spezia, oltre alle solite indisponibilità di Kovalenko e Simone Bastoni: in difesa dunque l’ex Caldara dovrebbe completare il terzetto a protezione di Dragowski, con lui avremmo Ampadu sul centrodestra e Kiwior che come sempre si prende la maglia di centrale nel reparto arretrato. A centrocampo la regia viene affidata a Bourabia, che Gotti ha spesso e volentieri utilizzato come playmaker basso; gli darà una mano, ma partendo dalla posizione di mezzala, Ekdal che ha caratteristiche da impostatore della manovra mentre l’altro interno dovrebbe essere a tutti gli effetti Agudelo. Non si cambia sulle corsie laterali, con i due giocatori che dovranno percorrere tutta la fascia: a destra ci sarà lo svedese Holm, mentre sull’altro versante è tornato Reca che dunque sarà titolare. Il tandem d’attacco non è minimamente in discussione: Verde potrebbe avere un’occasione ma i due titolari saranno Gyasi e Nzola, da verificare se Daniel Maldini avrà campo in quella che è per lui una partita speciale.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Luca Gotti











