Probabili formazioni Milan Spezia/ Quote, Kalulu sempre a destra (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Milan Spezia possiamo parlare della partita che si gioca stasera per la tredicesima giornata di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli mercoledì hanno dominato contro il Salisburgo e dopo nove anni sono tornati finalmente agli ottavi di Champions League: adesso si può pensare a chiudere nel migliore dei modi la prima parte del campionato, soprattutto dopo l’inattesa e francamente davvero brutta (in termini di gioco e atteggiamento) sconfitta che il Milan aveva subito domenica scorsa sul campo del Torino, da riscattare tornando subito al successo.

Probabili formazioni Milan Spezia/ Diretta tv, Rebic cerca una maglia (Serie A)

Lo Spezia invece ha perso in casa contro la Fiorentina settimana scorsa, con gol decisivo al 90’, ma soprattutto ha una classifica che inizia a preoccupare. Luca Gotti rimane in panchina, magari allo Spezia sperano di ripetere quanto successo l’anno scorso con Thiago Motta in panchina – anche grazie a una vittoria a San Siro rimasta famosa per più di un motivo. Tutto questo premesso, analizziamo le scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni di Milan Spezia.

Diretta/ Spezia Fiorentina (risultato finale 1-2): Cabral la decide al 90' minuto!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Spezia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, con i rossoneri naturalmente nettamente favoriti. Il segno 1 infatti è quotato a 1,21, mentre poi si arriva a quota 6,75 sul segno X in caso di pareggio e addirittura a 14 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse lo Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Spezia, l’allenatore rossonero Stefano Pioli potrebbe confermare come trequartista centrale De Ketelaere, con le ali Messias e Rafael Leao anche se Rebic potrebbe avere l’occasione per partire titolare a destra. In attacco Giroud dopo la grande serata di Champions League si candida a iniziare anche questa partita, a centrocampo invece ci sono Pobega e Krunic che scalpitano ma Pioli si dovrebbe affidare alla sua coppia d’oro formata da Bennacer e Tonali. Per quanto riguarda infine la difesa, Maignan è sempre ai box insieme a Calabria e Florenzi; a destra Dest potrebbe essere un’opzione ma resta favorito ancora una volta lo spostamento di Kalulu a terzino, con Kjaer (favorito su Gabbia) al fianco di Tomori, a sinistra ci sarà Theo Hernandez così come tra i pali avremo di nuovo Tatarusanu.

Diretta/ Salernitana Spezia (risultato finale 1-0): decide Mazzocchi a inizio ripresa

LE MOSSE DI GOTTI

Luca Gotti invece deve fare i conti con la squalifica di Nikolaou nelle probabili formazioni di Milan Spezia, oltre alle assenze di Kovalenko e Bastoni: in difesa l’ex Caldara dovrebbe completare il terzetto a protezione di Dragowski, con lui avremmo Ampadu e Kiwior come perno centrale nel reparto arretrato. A centrocampo la regia è affidata a Bourabia come playmaker basso; gli darà una mano come mezzala Ekdal, mentre l’altro interno dovrebbe essere Agudelo. Non si cambia sulle corsie laterali: a destra ci sarà lo svedese Holm, mentre sull’altro versante è tornato Reca che dunque sarà titolare. Il tandem d’attacco non è infine in discussione: Verde potrebbe avere un’occasione ma i due titolari saranno quasi certamente Gyasi e Nzola, da verificare se Daniel Maldini avrà spazio in una partita speciale per lui.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA