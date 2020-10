Probabili formazioni Milan Spezia/ Quote, Pioli ha ancora le mani legate (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Focus sulle probabili formazioni di Milan Spezia, sfida in programma questa sera alle ore 18.00 e tra le mura dello Stadio San Siro di Milano, valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A. Dunque nuovo appuntamento per i rossoneri di Mister Pioli, che ancor una volta sono stati impegnati in settimana con un bollente match di Europa League: superato il Rio Ave e con nelle gambe pesanti 120 minuti di gioco (più rigori), la squadra milanese dovrà puntare a dare comunque il massimo contro uno Spezia galvanizzato dall’aver appena ottenuto il primo successo in Serie A, a spese dell’Udinese. Non sarà dunque un match semplicissimo per i rossoneri (ma ovviamente anche per i liguri), tenuto poi conto che l’infermeria a Milanello non accenna a svuotarsi. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Spezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di San Siro non esitiamo a consegnare ai rossoneri il favore del pronostico. Anche la Snai, nell’1×2 ha fissato a 1.27 il successo del Milan, contro il più elevato 11.00 assegnato allo Spezia, mentre oggi il pareggio pagherà la posta di 5.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN SPEZIA

LE MOSSE DI PIOLI

Dovrebbe essere sempre il 4-2-3-1 il modulo di riferimento di Mister Pioli, anche per le probabili formazioni di Milan Spezia: qui ancora una volta tante conferme, visto che l’elenco degli indisponibili è sempre molto lungo. Senza Musacchio, Romagnoli e Conti, saranno infatti i soliti Calabria, Gabbia, Kjaer e Theo Hernandez a collocarsi titolari in difesa. Per la mediana pure non ci sono novità con le casacche titolari di Kessie e Bennacer (Tonali avrà spazio nella ripresa). Esaminando lo schemino poi vediamo che sono ballottaggi aperti per Pioli solo nel reparto offensivo: qui infatti pare sicuro di una maglia da titolare solo Hakan Calhanoglu, posto sulla trequarti. Secondo le ultime indicazioni, pare che Pioli voglia collocare Rafael Leao prima punta, al posto di Colombo, mentre in corsia vi sarebbe spazio per Saelemaekers e Castillejo: dalla panchina però scalpita Brahim Diaz.

LE SCELTE DI ITALIANO

Sarà invece un piano classico 4-3-3 il modulo di riferimento di Vincenzo Italiano per le probabili formazioni di Milan Spezia: qui però pure il tecnico bianconero dovrà fare qualche rinuncia. La prima in difesa visto che Terzi ha rimediato un turno di squalifica, con il doppio giallo rimediato nella sfida con l’Udinese: al suo posto ecco al centro il duo Erlic-Chabot, mentre Sala e Dell’Orco potrebbero essere le prime scelte dell’allenatore, anche se non mancano le alternative. Per la mediana sarà poi spazio a Matteo Ricci in cabina di regia, con Maggiore e Bartolomei confermati mezz’ali. Saranno maglie consegnate nell’attacco dello Spezia, con il bomber Galabinov affiancato da Farias e Gyasi.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T Hernandez; Kessie, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Leao All. Pioli

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Maggiore, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Galabinov, Farias All. Italiano



