Probabili formazioni Milan Spezia/ Quote: Pioli ha poca scelta (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Milan Spezia cosa ci dicono? Stefano Pioli e Thiago Motta stanno preparando il posticipo di Serie A che andrà in scena oggi allo stadio Meazza nel tardo pomeriggio. Naturalmente sarà il Milan a doversi assumere l’onore e l’onere di fare la partita, per cercare una vittoria che faccia seguito ai successi di inizio anno, prima contro la Roma e poi sul campo del Venezia, dunque in casa contro una piccola naturalmente chi sta inseguendo lo scudetto è chiamato ad ottenere la vittoria.

Probabili formazioni Milan Spezia/ Diretta tv, Pioli perde Tonali e Tomori (Serie A)

Compito molto difficile invece per lo Spezia, che però avrà poco da perdere e sogna di ripetere l’impresa di Napoli poco prima di Natale, contando magari sulla propria efficacia in trasferta, dimostrata anche otto giorni fa espugnando Marassi nel derby ligure contro il Genoa, che ha rinvigorito le speranze di salvezza per lo Spezia. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le probabili formazioni di Milan Spezia a poche ore dal match.

DIRETTA/ Genoa Spezia (risultato finale 0-1): gli spezzini vincono il derby!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Milan Spezia, offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono nettamente favoriti e il segno 1 è proposto a 1,30, mentre poi si sale a quota 5,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 9,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di impresa dello Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli non può utilizzare Tonali e Tomori, assenti illustri nelle probabili formazioni di Milan Spezia. A centrocampo il mister rossonero ha una sola soluzione: far partire titolari Krunic e Bakayoko, visto che come sappiamo sia Kessié sia Bennacer sono in Coppa d’Africa. Come prima punta dovrebbe giocare Ibrahimovic; Rebic invece contende la maglia di esterno sinistro sulla trequarti, ma la sensazione è che il favorito sia un Rafael Leao in grande forma, che andrebbe a operare con Saelemaekers e Brahim Diaz.

Diretta/ Spezia Verona (risultato finale 1-2): accorcia Erlic!

Problemi anche in difesa: Tomori infatti è stato operato al menisco e starà fuori un mese, mentre Alessio Romagnoli è tornato a disposizione ma non dovrebbe giocare dal primo minuto, di conseguenza la coppia centrale difensiva dovrebbe essere formata ancora da Kalulu e Gabbia. Florenzi agirà a destra anche se Calabria è tornato, il terzino sinistro sarà Theo Hernandez ed infine in porta avremo invece Maignan.

I DUBBI DI MOTTA

Con la rosa quasi tutta a disposizione, Thiago Motta può preparare con serenità (anche se la sfida resta difficilissima) le probabili formazioni di Milan Spezia, con il modulo 3-5-2 e pochi dubbi: forse ne ha attualmente solo uno, vale a dire la maglia di regista in mezzo al campo. Fino a questo momento l’italo-brasiliano ha dato fiducia a Kiwior, adattandone la posizione; questa sera a San Siro c’è però in ballottaggio come al solito Kovalenko, che rischia però di partire dalla panchina.

A protezione del portiere Provedel agirà la solita difesa con Amian e Nikolaou ai lati di Erlic; Gyasi e Reca dovrebbero essere invece gli esterni, chiamati a un ruolo importante sia in difesa sia in fase offensiva. Tornando nel cuore del centrocampo, le mezzali potremmo essere Maggiore e Simone Bastoni. Nel reparto offensivo invece ci sono per ora due certezze, cioè Manaj e Nzola, anche se l’ex Trapani non sta ripetendo la bella stagione disputata l’anno scorso.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, T. Hernandez; Bakayoko, Krunic; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, S. Bastoni, Reca; Manaj, Nzola. All. Thiago Motta



© RIPRODUZIONE RISERVATA