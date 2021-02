Probabili formazioni Milan Stella Rossa/ Diretta tv, conferme per Kalulu e Krunic?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN STELLA ROSSA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Stella Rossa ci introducono alla partita che, alle ore 21:00 di giovedì 25 febbraio, si gioca per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020-2021: si riparte dal pareggio per 2-2 che i serbi hanno maturato in extremis al Rajko Mitic, un risultato comunque favorevole ai rossoneri che adesso potrebbero anche pareggiare per 0-0 o 1-1 e passare comunque il turno. Il Milan di Stefano Pioli punta a vincere questa competizione, anche perché darebbe un posto nella prossima Champions League e sarebbe un grande ritorno per la società; tuttavia la qualificazione in questo momento passa più facilmente dal campionato.

A tale proposito, il derby perso domenica in maniera netta è stato un duro colpo per il Milan, scivolato a -4 dall’Inter dopo essere stato a lungo in testa alla classifica; vedremo allora se ci sarà la reazione di una squadra che non può fallire l’appuntamento di giovedì sera. Aspettando che arrivi il momento della partita, proviamo a valutare insieme in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di San Siro, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Stella Rossa.

DIRETTA MILAN STELLA ROSSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Stella Rossa sarà la partita che verrà trasmessa in chiaro per il ritorno dei sedicesimi di Europa League: appuntamento dunque su Tv8, il canale che manda in onda una sfida di questo torneo per ogni turno, e che permetterà agli appassionati di assistervi anche con il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito tv8.it.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN STELLA ROSSA

I DUBBI DI PIOLI

Stefano Pioli farà ovviamente turnover per Milan Stella Rossa, anche perché lo attende una partita delicatissima contro la Roma: per questo potremmo vedere un 4-3-3 molto simile a quello dell’andata. Kalulu e Dalot potrebbero essere i due terzini, il che significherebbe un turno di riposo per Theo Hernandez, da valutare poi una maglia per Kjaer che farebbe riposare Alessio Romagnoli schierandosi a lato di Tomori, ma è tornato anche Gabbia che dunque potrebbe agire a protezione di Gigio Donnarumma. A centrocampo si è fermato Bennacer: dunque Meité e Tonali dovrebbero rappresentare i due titolari nel settore centrale del campo, con loro ci sarebbe la conferma di Krunic che darebbe un turno di riposo a Calhanoglu e potrebbe avanzare il suo raggio d’azione tra Castillejo e Rebic così da permettere al tecnico di schierare il fidato 4-2-3-1. Mandzukic si è fermato: a questo punto, volendo comunque far sedere Ibrahimovic, sarà Rafael Leao a giocare come prima punta.

LE SCELTE DI STANKOVIC

È abbastanza probabile che per Milan Stella Rossa Dejan Stankovic punti sullo stesso 11 che ha pareggiato settimana scorsa, ad eccezione ovviamente di Rodic che, espulso, sarà squalificato. Il suo posto potrebbe prenderlo Axel Bakayoko, che si adatterebbe a sinistra partendo dalla linea dei centrocampisti; in porta andrà Borjan, protetto dalla difesa a tre con Pankov, Degenek e Milunovic, mentre a completare la zona mediana dovremmo avere Njegos Petrovic e Kanga che partiranno dalla posizione centrale. Davanti, Ivanic è insidiato da Falco per un posto sulla trequarti, ma parte decisamente favorito sull’ex di Bologna, Benevento e Lecce; allo stesso modo El Fardou e Falcinelli lo sono su Pavkov, ma il ventisettenne è l’autore del 2-2 nell’andata dei sedicesimi e chiaramente avanza una candidatura forte per essere un titolare anche in questa sfida.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Dalot; Krunic, Tonali, Meité; Castillejo, Rafael Leao, Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

STELLA ROSSA (3-4-1-2): Borjan; Pankov, Degenek, Milunov; Gobeljic, N. Petrovic, Kanga, A. Bakayoko; Ivanic; Pavkov, Falcinelli. Allenatore: Dejan Stankovic



© RIPRODUZIONE RISERVATA