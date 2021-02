Probabili formazioni Milan Stella Rossa/ Quote, Pioli senza Mandzukic (Europa league)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN STELLA ROSSA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà solo oggi alle ore 21.00 tra le mura di San Siro la sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa league tra Milan e Stella Rossa: andiamo dunque a controllare le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse degli allenatori e di Stefano Pioli in primis, visto che da Stankovic ci attendiamo la riconferma di gran parte dell’11 che ha fatto bene nel turno di andata. Per il tecnico rossonero non sarà oggi facile calibrare il turnover, considerato che oggi sarà imperativo vincere e qualificarsi agli ottavi di finale (anche se si parte dal 2-2 segnato a Belgrado) e che pure domenica il Diavolo sarà in campo per un big match di Serie A contro la Roma.

Va poi aggiunto che questo non è un momento facile per il Milan: con il pareggio beffa di Belgrado, si aggiungono anche due pesanti KO appena rimediati in campionato, che pure sono costati la vetta della classifica. Non sarà dunque un incontro facile per Pioli, con Stankovic che invece potrebbe regalarci la sorpresa. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Stella Rossa.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè il contesto non sia dei più facili, alla vigilia del match di Europa league, vogliamo consegnare ai rossoneri il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet poi, per l’1×2 della partita, ha fissato a 1.40 la quota per la vittoria del Milan, contro il più elevato 7.50 segnato invece per il successo dello Stella Rossa: il pareggio pagherà la posta a 4.70.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN STELLA ROSSA

LE MOSSE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Milan Stella Rossa, come abbiamo accennato prima, non sono pochi i dubbi che si accendono nello spogliatoio di Stefano Pioli: adottare un ampio turnover o dare spazio a qualche titolare che dia maggiore sicurezza al gruppo questa sera a San Siro? Dare una risposta netta è complicatissimo, ma possiamo comunque fare delle ipotesi, fissato il consueto 4-2-3-1. Ecco che allora oggi in difesa potrebbe essere posto per Tomori e Romagnoli al centro con Kalulu e Theo Hernandez chiamati dal primo minuto in corsia, pur con Dalot che naturalmente scalpita dalla panchina. Per la mediana è dubbio sull’utilizzo di Kessie dal primo minuto: il numero 79 potrebbe essere titolare al fianco di Tonali, come pure lasciare spazio a Meitè, ma non a Krunic, chiamato invece sulla tre quarti (al posto di Calhanolgu). Con il bosniaco nel reparto offensivo, ecco che poi dovrebbe essere maglia da titolare sull’esterno anche per Leao e Castillejo: toccherà a Ante Rebic fare da prima punta, ma non escludiamo variazioni sul tema (anche se sicuramente Mario Mandzukic non ci sarà).

LE SCELTE DI STANKOVIC

Per la trasferta milanese invece Dejan Stankovic non pare assillato dai dubbi per le probabili formazioni di Milan Stella Rossa: il tecnico dovrebbe dare spazio infatti a gran parte dei titolari che hanno ben fatto nel match di andata, ad accezione di Rodic, che ha rimediato un turno di squalifica. Ecco che allora, fissato il consueto 3-4-2-1, vedremo oggi pronti dal primo minuto Milunovic, Pankov e Degenek in difesa, mentre sarà il capitano Borjan ad agire titolare tra i pali. A centrocampo sarà poi spazio per Kanga e Petrovic, mentre toccherà a Gajic prendere il posto dell’assente Rodic: Gobeljici dovrebbe completare il reparto. In avanti ricordiamo che poi rimane indispensabile un vero jolly come è Ivanic, primo marcatore del club: spazio poi per El Fardou come esterno offensivo, mentre l’ex Bologna Falcinelli si candida per una maglia da prima punta.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali Kessie; Castillejo, Krunic, Leao; Rebic. All. Pioli

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; El Fardou, Ivanovic; Falcinelli. All. Stankovic



© RIPRODUZIONE RISERVATA