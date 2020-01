Probabili formazioni Milan Torino/ Diretta tv: Begovic in porta? (Coppa Italia)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Milan Torino: la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020 si gioca martedì 28 gennaio con calcio d’inizio alle ore 20:45. Le due squadre arrivano da momenti diversi: i rossoneri sono appena riusciti a vincere un’altra partita in Serie A battendo il Brescia sul filo di lana, non hanno giocato benissimo ma in ogni caso hanno ottenuto tre punti utili a inserirsi pienamente nella corsa per un posto in Europa League. Diverso il discorso per i granata, che in maniera incredibile sono caduti a domicilio contro l’Atalanta: pesantissimo 0-7 incassato dalla squadra di Walter Mazzarri, il tecnico toscano è stato confermato in panchina ma chiaramente rischia qualcosa e l’atteggiamento in questa partita potrebbe essere determinante, al netto delle parole di Urbano Cairo. Ora però vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, aspettando che sia martedì sera per assistere alla partita e nel frattempo leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Torino.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTIT

La diretta tv di Milan Torino verrà trasmessa come sempre dalla televisione di stato: in questo caso l’appuntamento è sul canale Rai Uno (disponibile anche in alta definizione), e in assenza di un televisore si potrà comunque seguire il quarto di Coppa Italia in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it (senza costi aggiuntivi) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Torino ci sono almeno due giocatori che vanno monitorati: si tratta di Suso e Paquetà, in particolar modo il secondo che aveva chiesto di non essere convocato per Brescia e a questo punto potrebbe e dovrebbe essere fuori anche da questa partita. Anche lo spagnolo dovrebbe finire non tra gli undici titolari, dove allora potrebbe esserci spazio per Rebic in qualità di esterno di un tridente che sarebbe completato da Piatek (lui pure sul punto di essere venduto, almeno stando a quanto si dice) e Castillejo. A centrocampo Bennacer dovrà ancora fare il regista davanti alla difesa per l’assenza di Lucas Biglia; spazio a Krunic sulla mezzala, dall’altra parte si apre il ballottaggio tra Calhanoglu e Bonaventura con il secondo che dà la sensazione di essere favorito, se non altro perché il turco non è al 100% ma è stato titolare venerdì sera. In difesa dovrebbe tornare Musacchio a fare coppia con Alessio Romagnoli; sulle corsie laterali agiranno Andrea Conti e Théo Hernandez, in porta invece potrebbe e dovrebbe arrivare l’esordio di Begovic che in questo caso avrà la meglio su Antonio Donnarumma.

I DUBBI DI MAZZARRI

Mazzarri non avrà a disposizione Baselli e Meité per Milan Torino: dunque ci sono dubbi a centrocampo, dove comunque sarà dato spazio a Lukic (squalificato per la prossima di campionato) insieme a Rincon. In difesa, le scelte saranno allo stesso modo condizionate dal Giudice Sportivo: Izzo salterà la 22^ giornata in Serie A e dunque sarà schierato al fianco dei due altri centrali, che potrebbero essere Djidji e Bremer anche se Nkoulou spera comunque di avere una maglia da titolare. In porta ci sarà Sirigu; sulle fasce i favoriti sembrano essere De Silvestri e Diego Laxalt che gioca una partita speciale essendo un ex del Milan. Davanti, le scelte di Mazzarri non dovrebbero cambiare: Belotti rimarrà a giostrare da punta unica e alle sue spalle dovrebbero esserci Zaza – che dunque farà un passo indietro come sempre – e Berenguer, anche perché non ci sono troppe alternative nella rosa del Torino a meno che il tecnico non decida a sorpresa di dare una maglia da titolare al giovane Millico.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Begovic; A. Conti, Musacchio, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Castillejo, Piatek, Rebic

Allenatore: Stefano Pioli

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Bremer, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Laxalt; Berenguer, Zaza; Belotti

Allenatore: Walter Mazzarri



© RIPRODUZIONE RISERVATA