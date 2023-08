PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO/ Diretta tv: Krunic ancora regista? (Serie A 2023-2024 2^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: A CENTROCAMPO

Parlando un po’ più diffusamente dei due reparti di centrocampo, ecco che le probabili formazioni di Milan Torino ci ricordano come sia proprio la mediana il reparto che in estate ha avuto più cambiamenti per i rossoneri di mister Stefano Pioli, che sembra essere intenzionato a confermare la squadra vincente di Bologna. Proprio a centrocampo ci potrebbe essere variabile del rientro di Musah dalla squalifica che ha dovuto scontare per pendenze dalla passata stagione, rinviando quindi il suo debutto in rossonero.

Non ci stupirebbe tuttavia una conferma in toto per Loftus-Cheek, Krunic in cabina di regia e Reijnders, con due su tre che sarebbero in ogni caso nuovi acquisti – tre su tre se Musah avesse la meglio su Krunic. Sul fronte granata invece mister Ivan Juric dovrebbe puntare sul modulo 3-4-2-1. A centrocampo ci aspettiamo il quartetto titolare con Bellanova (aria di derby per lui) a destra, Ilic e Ricci (anche se pure Tameze spera in una maglia da titolare) che dovrebbero agire nella coppia centrale, infine Vojvoda che dovrebbe essere il titolare granata sulla fascia sinistra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Milan Torino ci consentono di avvicinarci a questa partita di grande fascino e tradizione che sarà uno dei quattro incontri del sabato per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie A. Sarà molto atteso il debutto a San Siro del Milan di Stefano Pioli, che giocherà per la prima volta davanti al pubblico amico dopo la bella vittoria ottenuta a Bologna nella prima giornata: le speranze sono grandi e sicuramente ci sarà entusiasmo per accompagnare il Diavolo nella sua prima uscita casalinga nella nuova stagione.

Per il Torino di mister Ivan Juric sarà invece un esame molto impegnativo, nel quale i granata per ottenere un risultato positivo probabilmente dovranno fare meglio della prestazione della prima giornata, che ha portato ai piemontesi solo un pareggio casalingo senza reti (0-0) contro il Cagliari neopromosso. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere alla vigilia della partita circa le probabili formazioni di Milan Torino.

DIRETTA MILAN TORINO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Torino ci dicono che Stefano Pioli sembra essere intenzionato a confermare la squadra vincente di Bologna, con la possibile variabile che potrebbe essere il rientro di Musah dalla squalifica. In linea di massima, ecco comunque il modulo 4-3-3, con questi undici giocatori che dovrebbero essere i favoriti dal primo minuto: naturalmente Maignan in porta; Calabria favorito su Kalulu per essere il terzino destro e completare la difesa a quattro insieme a Thiaw, Tomori e Theo Hernandez; a centrocampo allora confermiamo Loftus-Cheek, Krunic in cabina di regia e Reijnders come favoriti, così come il tridente d’attacco con Pulisic a destra per affiancare i “totem” Giroud in mezzo e Rafael Leao a sinistra.

LE SCELTE DI JURIC

Sul fronte granata delle probabili formazioni di Milan Torino, ecco invece che per mister Ivan Juric il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-2-1, con Seck e Djidji in bilico per acciacchi fisici. Ecco allora che gli undici titolari a San Siro potrebbero essere Milinkovic-Savic in porta; i tre difensori Schuurs, Buongiorno e Rodriguez (ex di turno) davanti a lui; ecco poi a centrocampo il quartetto con Bellanova, Ilic, Ricci e Vojvoda da destra a sinistra, anche se pure Tameze spera in una maglia nella coppia centrale; infine, nell’attacco del Torino ci attendiamo Vlasic e Radonjic come trequartisti (con Karamoh possibile alternativa) alle spalle del centravanti Sanabria.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.











