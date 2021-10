Probabili formazioni Milan Torino/ Diretta tv: Pioli ritrova Theo Hernandez

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 20.45 la sfida per la decima giornata di Serie A tra Milan e Torino: andiamo a vedere come di comporranno le probabili formazioni del match. Vi è attesa per le mosse di Pioli per il ritorno a San Siro: il successo col Bologna occorso in settimana, pure spettacolare, ha suscitato non pochi interrogativi per il tecnico rossonero sulla tenuta del suo Diavolo: pure se non altro domani il tecnico beneficerà del rientro di Theo Hernandez, dichiarato guarito dal coronavirus.

Il terzino, che potrebbe anche partire dalla panchina, sarà comunque giocatore prezioso per affrontare il Torino di Juric, pure di ritorno dal successo per 3-2 strappato al Genoa solo pochi giorni fa. La squadra granata lo scorso turno è tornata a sorridere dopo alcuni risultati negativi e dunque domani sogna l’impresa. Vediamo quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Torino.

MILAN TORINO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Milan Torino non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: da quest’anno il fornitore ufficiale per la Serie A è DAZN che “concede” tre partite a giornata al satellite, in orari prestabiliti e fissi per ogni turno. Questo match dunque sarà soltanto in diretta streaming video, naturalmente disponibile per gli abbonati alla piattaforma DAZN che potranno seguirlo su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

LE MOSSE DI PIOLI

Per il turno infrasettimanale di Serie A Pioli certo non rinuncerà al solito 4-2-3-1 e come accennato il tecnico spera di poter utilizzare il recuperato Theo Hernandez già da primo minuto. Nel modulo. 4 dunque il francese dovrebbe collocarsi sull’esterno dello schieramento, magari in coppia con Calabria, fresco di gol, con Kajer e Tomori al centro. Per il centrocampo potrebbe essere spazio per il duo Bennacer e Tonali, che ha ben fatto contro il Bologna, ma non escludiamo l’intervento di Kessie: avremo pure ancora Krunic sulla linea della trequarti. In attacco Pioli teme di non aver a disposizione ancora Ante Rebic: potrebbe essere spazio per uno tra Ibrahimovic e Giroud, mentre in ogni caso avremo Leao e Saelemaerkers titolari sull’esterno del reparto, visto che pure Castillejo si è fermato.

LE SCELTE DI JURIC

Spazio al 3-4-2-1 per Juric per le probabili formazioni di Milan Torino, con al centrocampo il pesante out di Ansaldi, fermato dopo l’ultimo turno di campionato per un problema muscolare. L’ex Inter verrà domani quasi certamente sostituito da Aina, che dunque farà coppia con Singo sull’esterno del reparto, mentre al centro lo schieramento verrà completato da Lukic e Pobega. Per la difesa ben pochi dubbi per il tecnico granata che ancora si affiderà a Djidji, Bremer e Ricardo Rodriguez, come pure a Milinkovic Savic tra i pali. In avanti poi l’11 verrà completato da Linetty e Brekalo (in gol con il Genoa) e pure ci sono ottime chance di riavere anche Belotti titolare in prima punta.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Linetty; Belotti. All. Juric



