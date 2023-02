Probabili formazioni Milan Torino/ Diretta tv: quale modulo per Pioli? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Milan Torino ci avviciniamo alla partita che domani sera aprirà il programma di una nuova giornata di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. I riflettori sono puntati tutti sul Milan di Stefano Pioli, che deve porre fine a una crisi ormai terribile, con quattro sconfitte consecutive e la vittoria che manca dal 4 gennaio. Il ko in Coppa Italia proprio contro il Torino ha aperto la crisi, poi sono arrivate cocenti delusioni, come due sconfitte nel derby, sia in Supercoppa Italiana sia in campionato, con quest’ultima partita che ha visto un Milan diverso, con il primo obiettivo di limitare i danni in difesa, atteggiamento però sgradito a molti.

Il Torino di Ivan Juric invece sta molto meglio, arriva dalla vittoria contro l’Udinese di domenica scorsa e più in generale da un periodo molto positivo, che adesso consente ai granata di sognare l’Europa, soprattutto se arrivasse il bis del colpaccio già firmato da Adopo il mese scorso nel Meazza rossonero. Lo stato di forma e il morale direbbero che il Torino può sognare; in ogni caso, sarà senza ombra di dubbio una partita da non perdere, allora andiamo senza indugio a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Torino.

MILAN TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Torino sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Torino ci offrono un vero e proprio rebus per quanto riguarda le scelte di Stefano Pioli, che nel derby ha cambiato modulo ma questa volta potrebbe di nuovo tornare al 4-2-3-1 – ma il condizionale è d’obbligo e regna l’incertezza. Tornando al modulo classico, dovremmo vedere Tatarusanu in porta; davanti a lui la classica difesa a quattro con Calabria, Kalulu, Kjaer e Theo Hernandez da destra a sinistra; in mediana ecco Tonali e al suo fianco probabilmente Krunic, considerati gli acciacchi recenti di Bennacer; infine nel reparto offensivo quasi tutti i posti sono ancora in bilico e i candidati sono numerosi, ma volendo fare un’ipotesi diciamo Messias, Brahim Diaz e il ritorno di Rafael Leao da destra a sinistra come titolari sulla trequarti alle spalle del centravanti Giroud, che dovrebbe essere l’unico certo del posto in attacco.

LE MOSSE DI JURIC

Sul fronte granata, le probabili formazioni di Milan Torino vedono Ivan Juric che sembra intenzionato a confermare in linea di massima gli uomini della vittoria contro l’Udinese di domenica scorsa. Il modulo di riferimento è il 3-4-2-1 con Milinkovic Savic in porta e davanti a lui la retroguardia a tre, con Djidji, Schuurs e Buongiorno favoriti per giocare dal primo minuto; a centrocampo invece indichiamo Ola Aina esterno destro, i due mediani Vieira e Linetty, infine Vojvoda come esterno sulla corsia di sinistra; nel reparto offensivo invece citiamo Miranchuk e Karamoh (in gol nelle ultime due partite) sulla trequarti alle spalle del centravanti Sanabria, quindi Vlasic rischia di partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Ola Aina, Vieira, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric.











