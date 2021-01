Probabili formazioni Milan Torino/ Diretta tv, torna Tonali al fianco di Kessie

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Alla vigilia della partita della 17^ giornata di Serie A, in programma domani sera alle ore 20.45 a San Siro tra Milan e Torino, tocca dare un occhio più da vicino alle mosse degli allenatori per le probabili formazioni della sfida. Dopo il KO occorso contro la Juventus (che ha segnato la fine, a 304 giorni, del record di imbattibilità del Diavolo), i rossoneri provano a ripartire domani da un avversario più alla portata, per tenere la vetta della classifica: pure va aggiunto che anche questa volta le assenze saranno tante e pesanti. Solo negli ultimi giorni Pioli ha perso per infortunio Calhanoglu, oltre che Krunic e Rebic, trovati positivi al coronavirus, che hanno fatto salire a quota 7 i giocatori indisponibili: in aggiunta non dovrebbero essere del match anche Gabbia, Saelemakers, Bennacer ma soprattutto Ibrahimovic. Non dovrebbe avere di questo problema uno dei grande ex del match Marco Giampaolo: per il tecnico del Toro dovrebbe esserci una rosa praticamente al completo nella 17^ giornata, pronta a confermare le buone cose fatte vedere nei giorni scorsi e di mettere in scacco una big con cerotti. Chiaramente alla vigilia della sfida è difficile immaginare quanto succederà: andiamo però a vedere come i due allenatori hanno preparato l’incontro, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Milan Torino.

MILAN TORINO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SFIDA

Ricordiamo subito che Milan Torino sarà visibile in diretta tv domani sera sul canale Dazn 1 per gli abbonati a Sky Sport che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure ci sarà la diretta streaming video, che sarà garantita invece agli abbonati di Dazn, perché questa è una delle tre partite del turno che saranno trasmesse dalla piattaforma digitale.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

LE MOSSE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Milan Torino, sono ancora brutte notizie per Stefano Pioli, che conta in rosa assenze di grandissimo peso in alcuni settori nevralgici del suo schieramento. L’unica buona nuova è che torna dopo la squalifica Sandro Tonali, così che nel solito 4-2-3-1, avremo almeno due centrali: ovvero l’ex Brescia e il solito instancabile Franck Kessie. Alle spalle del duo, ecco che non vi saranno grandi sorprese in difesa: con Donnarumma fedele tra i pali, ecco al centro Romagnoli e Kjaer, mentre ai lati si collocheranno Theo Hernadez e Calabria, che torna a fare il terzino (e pur fresco di gol contro la Juventus). In avanti invece si farà sentire la mancanza dei già citati Ibrahimovic, Rebic, Calhanoglu e Saelemakers: toccherà a Leao fare da prima punta, con Brahim Diaz riarrangiato sulla tre quarti (per sopperire all’out del turco), e il duo Castillejo-Hauge sull’esterno del reparto.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Dopo anche l’ultimo risultato utile raccolto contro l’ostico Verona, è assai probabile che Giampaolo non voglia cambiare molto nel suo 11 granata: serve approfittare il più possibile di questo momento positivo per poter mettere in cascina punti salvezza. Fissato il 3-5-2, ecco che in avanti rimane imprescindibile il Gallo Belotti, accompagnato con tutta probabilità da Verdi: occhio però a Gojak, valida alternativa nel caso di un 3-5-1-1. Per la mediana, il classico trittico Linetty-Rincon-Lukic è sicuro della propria titolata domani sera a San Siro: in corsia sarà spazio per Singo, in ottima forma, come per Ricardo Rodriguez (grande ex del match). Alla vigilia pure non dovrebbero esserci grandi novità per la difesa, posta a tre davanti al numeri 1 Sirigu: ecco dunque farsi ancora avanti Izzo, Lyanco e Bremer.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; T Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Calabria; Tonali, Kessie; Hauge, B Diaz, Castillejo; R Leao All. Pioli

TORINO (3-5-2): Situgu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, R Rodriguez; Verdi, Belotti All. Giampaolo.



