Probabili formazioni Milan Torino/ Quote, chance per Piatek? (Coppa Italia)

Milan Torino si gioca stasera alle ore 20.45, quando le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per dare vita alla partita dei quarti di finale di Coppa Italia. Sfida che avrà il fascino della gara secca, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore per dirimere in caso di necessità la parità. Le scelte di formazione per Milan Torino da parte di Stefano Pioli e Walter Mazzarri avranno grande importanza. I rossoneri sono in crescita e arrivano dalla vittoria di Brescia, ma la Coppa Italia resta l’unica speranza di vincere qualcosa, mentre i granata devono rialzarsi al più presto dopo la batosta incassata dall’Atalanta. Andiamo allora subito a scoprire quali siano le probabili formazioni di Milan Torino a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo alle quote proposte per il pronostico su Milan Torino da parte dell’agenzia Snai. I rossoneri partono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,80 mentre si sale a 3,70 in caso di segno X e infine a 4,25 volte la posta in palio in caso di vittoria del Torino, naturalmente per chi avrà puntato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Torino spiccano per Stefano Pioli le assenze di Suso e Paquetà, due giocatori che sembrano sempre più lontani dal progetto rossonero. Discorso diverso per Piatek, che dovrebbe invece essere titolare sia in caso di 4-3-3, con Rebic e Castillejo ai suoi fianchi, sia se il mister dovesse optare per il 4-4-2, in questo caso il polacco dovrebbe fare coppia per Rafael Leao e partirebbe ancora una volta dalla panchina Rebic, pur decisivo nelle ultime due uscite del Milan. A centrocampo Bennacer sarà ancora regista; al suo fianco Krunic e uno tra Calhanoglu e Bonaventura come mezzali in caso di centrocampo a tre, mentre Kessié avrebbe spazio con una mediana a quattro. Idee molto più chiare in difesa, dove dovrebbe tornare Musacchio a fare coppia con Romagnoli; per completare la retroguardia, ecco che come terzini agiranno Conti e Théo Hernandez, in porta invece potrebbe arrivare l’esordio di Begovic.

I DUBBI DI MAZZARRI

Walter Mazzarri non avrà a disposizione Baselli e Meité, dunque sulla sponda granata non ci saranno dubbi per le probabili formazioni di Milan Torino a centrocampo, dove ci sarà spazio per Lukic (squalificato per la prossima di campionato) insieme a Rincon. In difesa vale lo stesso discorso per Izzo che sarà squalificato in Serie A e dunque sarà schierato al fianco dei due altri centrali del modulo 3-4-2-1, che potrebbero essere Djidji e Bremer anche se Nkoulou spera ancora in una maglia da titolare, mentre in porta ci sarà Sirigu. Sulle fasce i favoriti sembrano essere De Silvestri e l’ex rossonero Laxalt. Davanti, le scelte di Mazzarri non dovrebbero cambiare: Belotti sarà naturalmente ancora una volta il centravanti e alle sue spalle dovrebbero esserci Zaza e Berenguer, a meno che Mazzarri non decida a sorpresa di dare una maglia da titolare al giovane Millico.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Begovic; Conti, Musacchio, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Castillejo, Piatek, Rebic. All. Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Bremer, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Laxalt; Berenguer, Zaza; Belotti. All. Mazzarri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA