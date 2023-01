Probabili formazioni Milan Torino/ Quote, Gabbia e Thiaw in difesa (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Milan Torino studiamo in maniera più ravvicinata l’ormai imminente partita valida per gli ottavi di Coppa Italia 2022-2023. I rossoneri ospitano i granata a San Siro: match intrigante, perché il Milan parte certamente favorito ma è anche ferito da quanto accaduto domenica, ovvero il pareggio interno contro la Roma con due gol subiti nel finale che hanno portato nuovamente in fuga il Napoli, facendo scattare qualche campanello d’allarme negli spogliatoi di un Milan che tra l’altro è stato anche agganciato dalla Juventus e rischia di perdere anche il secondo posto in classifica.

Anche il Torino non è certamente soddisfatto di come è andata l’ultima di campionato: un pareggio all’Arechi di Salerno dominando la partita ma scontrandosi contro la sfortuna e le grandi parate di Ochoa, una classifica certamente buona ma anche un calo strutturale che va al di là di prestazioni comunque buone. Valuteremo questo e altro, ma aspettando che la partita di San Siro prenda il via dobbiamo ovviamente fare la nostra analisi sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare per affrontare l’ottavo di Coppa Italia, e dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Milan Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico all’interno delle probabili formazioni di Milan Torino, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per l’ottavo di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 5,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

GLI 11 DI PIOLI

Stefano Pioli cambia quasi tutto per Milan Torino: anche in attacco, dove però tante cose dipenderanno dalla condizione di Junior Messias e Origi. Con i due disponibili, le altre maglie dovrebbero essere di Saelemaekers a sinistra e De Ketelaere sulla trequarti, invece in caso contrario sarebbe un problema ma la soluzione potrebbe essere quella di avanzare Pobega e puntare su un falso centravanti, che potrebbe essere anche Rafael Leao, mentre Brahim Diaz potrebbe fare l’esterno. In mezzo al campo dunque Tonali potrebbe essere chiamato agli straordinari; l’alternativa è chiaramente quella di puntare su Vranckx che affiancherebbe il già citato Pobega, che tra le altre cose è anche un ex di questa partita. In difesa, ecco Thiaw che si candida ad avere una maglia da titolare; riposo per Tomori e Kalulu perché l’altro centrale sarebbe Gabbia, Calabria può agire a sinistra liberando così l’altra corsia per Dest – e Theo Hernandez potrebbe partire dalla panchina – in porta l’esordio di Devis Vasquez, arrivato nel corso della sessione invernale di calciomercato, appare sempre più probabile.

LE SCELTE DI JURIC

Nel classico 3-4-2-1 di Ivan Juric per Milan Torino avremo qualche modifica rispetto al lunch match di domenica. Nel dettaglio, in porta Etrit Berisha dovrebbe far rifiatare Vanja Milinkovic-Savic, in difesa invece torneranno titolari sia Djidji che Ricardo Rodriguez e dunque il potenziale ballottaggio per la terza maglia è quello tra Buongiorno e Zima, che sostanzialmente partono alla pari. Samuele Ricci si riprende il posto in cabina di regia, dando un turno di riposto (o comunque un bello spezzone di partita) a Lukic; viaggia invece verso la conferma Linetty, sulle fasce Singo e Vojvoda possono essere i due candidati. Davanti, la soluzione con Sanabria da prima punta potrebbe essere accantonata avanzando uno tra Radonjic e Vlasic: l’altro dovrebbe andare in panchina così da favorire la titolarità di Karamoh, che sulla trequarti farebbe coppia con Aleksey Miranchuk.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): D. Vasquez; Dest, Gabbia, Thiaw, Calabria; Pobega, Vranckx; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Origi. Allenatore: Stefano Pioli

TORINO (3-4-2-1): E. Berisha; Zima, Djidji, Ri. Rodriguez; Singo, S. Ricci, Linetty, Vojvoda; Karamoh, Al. Miranchuk; Radonjic. Allenatore: Ivan Juric











