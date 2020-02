Probabili formazioni Milan Torino/ Quote, Rebic favorito su Rafael Leao (Serie A)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Milan Torino, il Monday Night che alle ore 20:45 di lunedì 17 febbraio chiude il programma della 24^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020. I rossoneri sono reduci dalla semifinale di andata in Coppa Italia contro la Juventus, mentre in campionato devono riprendere la marcia che si è interrotta con la beffarda sconfitta nel derby: Stefano Pioli non è riuscito a confermarsi dopo le tre vittorie consecutive, che se non altro hanno riportato la squadra a contatto con l’Europa League. Bisogna però dare una risposta dal punto di vista mentale e di gestione del momento, mentre per il Torino si tratta di uscire dalla crisi: la serie di sconfitte nette che è costata il posto a Walter Mazzarri è proseguita nell’esordio di Moreno Longo, battuto in casa dalla Sampdoria. La classifica per i piemontesi peggiora, e allora vedremo quello che succederà questa sera a San Siro non prima di aver dato uno sguardo alle possibili scelte dei due allenatori, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Torino.

Un pronostico su Milan Torino è stato tracciato dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la squadra di casa parte favorita: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,65 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo ad un valore di 5,25 volte la puntata per il segno 2 che identifica l’eventualità del successo granata. Il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,85 volte quanto puntato.

Con la squalifica di Andrea Conti sarà Calabria a giocare Milan Torino: il terzino destro si riprende la maglia da titolare in una stagione nella quale ha avuto poco spazio, e potrebbe essere anche l’unica modifica rispetto ad una formazione che nel derby aveva iniziato benissimo. Dunque, Kjaer e Alessio Romagnoli nuovamente a proteggere Gigio Donnarumma con Théo Hernandez a correre sulla fascia sinistra; soprattutto, la conferma di Rebic come esterno “mascherato” in un centrocampo che in realtà sarà composto soltanto da Kessie e Bennacer (nuovamente favoriti su Lucas Biglia, mentre Krunic è out per infortunio), perchè di fatto il 4-4-1-1 diventa 4-2-3-1 in fase di possesso con il croato e Castillejo che avanzano il loro raggio d’azione andando ad affiancare Calhanoglu, che è in crescita e ancora una volta agirà come supporto a Ibrahimovic. A cercare un posto dal primo minuto è anche Bonaventura, che era rientrato benissimo dall’infortunio ma poi è sceso nelle gerarchie di Pioli; da valutare anche Paquetà che però sembra destinato a partire dalla panchina, per poi magari avere spazio come già successo nel derby.

Tegola per Moreno Longo che perde Izzo: il difensore è squalificato e dunque a giostrare sul centrodestra dovrebbe essere Bremer, autore di una doppietta a San Siro nella partita di Coppa Italia. Il brasiliano è favorito su Djidji, e così Lyanco che non è al top ma dovrebbe stringere i denti, completando il reparto a protezione di Sirigu e che sarà guidato da N’Koulou. A centrocampo sembra non esserci spazio per Baselli e Meité: nella migliore delle ipotesi sarà solo uno dei due a giocare perchè Rincon è inamovibile, al momento però Longo sembra preferire la regia di Lukic e dunque due dei titolarissimi della scorsa stagione viaggiano verso un’altra esclusione. Dubbi sulle fasce, perchè De Silvestri non è al top: qualora l’ex Sampdoria dovesse restare fuori (potrebbe farcela per la panchina) sarà Ansaldi ad operare sulla destra spostando invece Ola Aina sull’altro versante del campo. La trequarti, anche se Zaza scalpita per una maglia, dovrebbe essere occupata senza sorprese da Berenguer e Verdi, quest’ultimo ex della partita; davanti a tutti giocherà ovviamente Belotti, che per tanto tempo è stato uno degli oggetti del desiderio per il calciomercato del Milan.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Saelemaekers, Bonaventura, D. Maldini, Paquetà, Rafael Leao

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: A. Conti

Indisponibili: Duarte, Lucas Biglia, Krunic

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, N’Koulou, Lyanco; Ansaldi, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti

A disposizione: Ujkani, Rosati, Djidji, Singo, De Silvestri, Baselli, Adopo, Meité, Edera, Zaza, Millico

Allenatore: Moreno Longo

Squalificati: Izzo

Indisponibili: –



