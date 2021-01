Probabili formazioni Milan Torino/ Quote: Tonali ritorna titolare

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: OGGI CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Torino ci permettono di presentare l’anticipo di Serie A che andrà in scena stasera a San Siro, una grande classica che attira la nostra attenzione anche sulle mosse di Stefano Pioli e dell’ex Marco Giampaolo. Il Milan deve ripartire immediatamente dopo la sconfitta di mercoledì sera in casa contro la Juventus, per dimostrare che il primato è giusto e meritato. L’occasione è sulla carta certamente favorevole, ma attenzione a un Torino che appare in ripresa ed è reduce da una serie di buone prestazioni, per ultima il pareggio dell’Epifania contro il Verona. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Milan Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Milan Torino. I rossoneri partono nettamente favoriti, per cui il segno 1 è quotato a 1,55 contro la quotazione pari a 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e che tocca quota 6,25 per la vittoria del Torino, premio per chi avesse puntato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

LE MOSSE DI PIOLI

Per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Torino ecco soprattutto il ritorno di Tonali dopo la giornata di squalifica. I rossoneri così schiereranno l’ex Brescia al fianco di Kessiè in mediana, permettendo a Calabria di tornare a fare il terzino destro in difesa, al fianco dei centrali Kjaer e Romagnoli (ma spera in una maglia anche Kalulu) davanti a Gigio Donnarumma, più Theo Hernandez naturalmente a sinistra. Del centrocampo abbiamo detto, passiamo allora all’attacco dove i posti dovrebbero essere prenotati da Rafael Leao prima punta, Hauge che potrebbe giocare a sinistra, con Brahim Diaz in posizione centrale a causa dell’infortunio di Calhanoglu ed infine Castillejo a destra.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Sul fronte granata, le probabili formazioni di Milan Torino ci dovrebbero riservare il modulo 3-5-2 per il grande ex Marco Giampaolo, che in difesa non dovrebbe avere dubbi sulla retroguardia a tre formata da Izzo, Lyanco e Bremer davanti al portiere Sirigu. A centrocampo ecco una folta linea a cinque con il giovane Singo ormai titolare a destra, Lukic favorito su Meitè per affiancare il regista Rincon e l’altra mezzala Linetty nel cuore della mediana, infine l’ex Rodriguez è in ballottaggio con Ansaldi (che vivrebbe invece un derby personale) per il posto da esterno sinistro; infine, in attacco Verdi pare favorito sul giovane Gojak per affiancare l’intoccabile centravanti granata, il Gallo Belotti.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessiè, Tonali; Castillejo, B. Diaz, Hauge; R. Leao. All. Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolo.



