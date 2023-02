Probabili formazioni Milan Tottenham/ Diretta tv: è un rebus per Pioli

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TOTTENHAM: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Milan Tottenham possiamo presentare le mosse di Stefano Pioli e Antonio Conte, che daranno vita un vero e proprio “derby” italiano nella partita di domani sera a San Siro, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il sorteggio ha decretato questo abbinamento e quindi il Milan, secondo nel suo raggruppamento alle spalle del Chelsea, dovrà affrontare gli Spurs, che si sono imposti in extremis nel girone D, che era stato uno dei più incerti e combattuti nello scorso autunno.

Probabili formazioni PSG Bayern/ Diretta tv: tanti big saranno assenti

La speranza è che il ritorno della Champions League, per tanti anni terreno delle migliori imprese del Milan, possa fare bene ai rossoneri che nell’anno solare 2023 hanno vissuto settimane a dir poco difficili, nelle quali sono già svaniti due obiettivi e in campionato si è complicata persino la lotta per il quarto posto. Inoltre due derby persi in tre settimane fanno male, ci vuole una grande serata di Champions League per ripartire: andiamo allora a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Tottenham.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALISBURGO/ Quote, dubbi in attacco per Pioli

MILAN TOTTENHAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Milan Tottenham in diretta tv sarà visibile domani sera anche in chiaro su Canale 5, possibilità che andrà ad aggiungersi a quella offerta da Sky Sport per i suoi abbonati e naturalmente alle opzioni della diretta streaming video, tramite Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity +, in tutti questi casi però sempre a pagamento per i rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TOTTENHAM

LE MOSSE DI PIOLI

In questo periodo indovinare le mosse di Stefano Pioli è particolarmente complicato, per le probabili formazioni di Milan Tottenham proviamo a scegliere il modulo più classico, quello che aveva portato i rossoneri allo scudetto. Schieriamo allora il 4-2-3-1, che però non è affatto scontato, inoltre ci sono dubbi anche per quanto riguarda gli interpreti dal primo minuto: in porta Tatarusanu; andiamo sul classico anche in difesa con Calabria, Kjaer, Kalulu e Theo Hernandez da destra a sinistra; considerati gli acciacchi di Bennacer, al fianco di Tonali nel cuore della mediana indichiamo Krunic; infine sono quasi tutte in bilico le caselle in attacco, indichiamo Saelemaekers a destra, Brahim Diaz come trequartista centrale e Rafael Leao ala sinistra alle spalle del centravanti Giroud, ma molte variazioni sono ancora possibili.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSG/ Quote: Allegri perde anche Danilo per la difesa

LE SCELTE DI CONTE

Sul fronte inglese delle probabili formazioni di Milan Tottenham, ricordiamo che Antonio Conte a centrocampo deve fare a meno dello squalificato Hojbjerg, il quale potrebbe essere sostituito dal maligno Bissouma al fianco dell’ex bianconero Bentancur nel cuore della mediana del Tottenham. Modulo 3-4-2-1, i due esterni dovrebbero essere Emerson Royal a destra e l’ex nerazzurro Perisic a sinistra, con il croato che sentirà aria di derby. Sappiamo che la difesa a tre è cara a Conte, che dovrebbe schierare Lloris in porta e davanti a lui Davies, Dier e l’ex atalantino Romero per completare la retroguardia. Fra i tanti ex del calcio italiano ecco anche Kulusevski, che agirà sulla trequarti naturalmente al fianco del sudcoreano Son a supporto di Kane, che è il centravanti intoccabile per il Tottenham.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TOTTENHAM: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Davies, Dier, Romero; Emerson Royal, Bentancur, Bissouma, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. All. Conte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA