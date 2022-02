Probabili formazioni Milan Udinese/ Diretta tv: Bennacer squalificato (Serie A)

Con le probabili formazioni di Milan Udinese ci avviciniamo alla partita che sarà in programma già alle ore 18.45 di domani allo stadio Giuseppe Meazza per aprire il programma di una 27^ giornata di Serie A più spalmata che mai. Subito in campo dunque la capolista Milan: i rossoneri di Stefano Pioli arrivano da un deludente pareggio contro la Salernitana, che è stato poi reso meno amaro dalla frenata anche di tutte le avversarie, ma resta comunque una grande occasione sprecata.

Urge dunque tornare al più presto alla vittoria, ma attenzione all’Udinese che già all’andata mise in grande difficoltà il Milan e che arriva da un buon pareggio contro la Lazio. I bianconeri di Gabriele Cioffi cercheranno di mettere quindi in difficoltà la capolista, sapendo che tutto ciò che dovesse arrivare da San Siro sarebbe tanto di guadagnato. Tutto ciò premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Milan Udinese.

MILAN UDINESE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Udinese sarà più correttamente una diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie A. Necessario un abbonamento e anche la connessione Internet, eventualmente anche tramite televisioni a ciò attrezzate.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

LE MOSSE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Udinese, dobbiamo evidenziare ancora una volta per Stefano Pioli l’assenza in attacco di Ibrahimovic: la prima punta sarà quindi Giroud, ma il reparto offensivo resta un rebus perché alle spalle del francese sono addirittura in sei candidati per le tre maglie disponibili sulla trequarti, con Messias, Brahim Diaz e Rafael Leao che sono comunque favoriti rispettivamente su Saelemaekers, Krunic e Rebic.

Proseguendo a ritroso nel modulo 4-2-3-1 del Milan, ecco che in mediana è squalificato Bennacer e questo dovrebbe spianare ulteriormente la strada alla coppia Kessiè-Tonali, ma anche in difesa sembra tutto chiaro e di conseguenza davanti al portiere Maignan schieriamo da destra a sinistra la consueta retroguardia titolare con Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.

LE SCELTE DI CIOFFI

Sul fronte friulano, ecco che Gabriele Cioffi per le probabili formazioni di Milan Udinese dovrebbe adottare il modulo 3-5-2, in cui evidenziamo che è acciaccato Nuytinck, di conseguenza nella difesa a tre davanti al portiere Silvestri dovrebbero trovare spazio Rodrigo Becao, Marì e Zeegelaar, che è pienamente recuperato.

Nella folta linea a cinque di centrocampo ecco invece da destra a sinistra Molina, Arslan, Walace, Pereyra ed Udogie, anche se gli ultimi due sono insidiati rispettivamente da Makengo e Soppy per la maglia da titolare; infine, l’Udinese in attacco dovrebbe schierare la coppia formata dal grande ex Deulofeu e da Beto, che parte favorito nei confronti di Success.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Messias, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; R. Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi.

