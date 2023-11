PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE/ Diretta tv: Krunic favorito su Adli (Serie A, oggi 3 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE: A CENTROCAMPO

Nelle probabili formazioni di Milan Udinese, ecco alcuni spunti a proposito dei due reparti di centrocampo, cominciando naturalmente dai padroni di casa rossoneri: mister Stefano Pioli nel cuore del proprio modulo 4-3-3 darà ancora una volta fiducia a Musah, mentre Krunic sembra favorito su Adli in regia; a completare la linea della mediana a tre sarà certamente Reijnders, anche se qualche alternativa torna ad esserci, ad esempio almeno in panchina si rivedrà l’altro acquisto estivo Loftus-Cheek, oltre naturalmente a Pobega.

Passando agli ospiti dell’Udinese, ecco che il nuovo allenatore dei bianconeri friulani, cioè Gabriele Cioffi, dovrebbe puntare su un modulo 3-5-1-1, quindi con una folta linea a cinque per il suo centrocampo. Quanto ai nomi dei possibili interpreti dal primo minuto, ecco innanzitutto che Ebosele a destra e Zemura a sinistra dovrebbero essere i due laterali sulla linea dei centrocampisti. In mezzo avremo poi la regia di Walace, affiancato dalle due mezzali Samardzic e Lovric. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Udinese ci avvicinano alla partita di San Siro, in programma alle ore 20:45 di sabato 4 novembre per l’undicesima giornata nel campionato di Serie A 2023-2024: sfida importante per entrambe le squadre, certamente per il Milan che, dopo il ko interno contro la Juventus, è andato al Maradona e si è portato in vantaggio di due gol contro il Napoli ma è stato rimontato nel secondo tempo, si è dovuto accontentare di un pareggio ed è scivolato al terzo posto in classifica, oltretutto andando incontro agli ennesimi infortuni che accorciano ancora la rosa.

Parlando di questo, l’Udinese ha fuori mezza squadra; il ritorno di Gabriele Cioffi è coinciso con un pareggio contro il Monza tutto sommato positivo, ma i friulani non sono ancora riusciti a vincere in questo campionato e adesso la situazione si sta facendo davvero calda. Tra poco scopriremo quello che succederà sul terreno di gioco del Meazza, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche ragionamento sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Udinese.

DIRETTA MILAN UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

LE SCELTE DI PIOLI

Abbiamo detto che per Milan Udinese Stefano Pioli perde altri pezzi: si tratta di Kalulu e incredibilmente di Pellegrino che era entrato al Maradona per sostituirlo, se non altro in difesa Thiaw torna dalla squalifica e si piazza al centro in compagnia di Tomori, con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, Maignan in porta e una situazione di emergenza perché anche Kjaer è ai box. A centrocampo giocherà ancora Musah, visto che Bennacer (da lungo tempo) e Loftus-Cheek sono indisponibili; Krunic è favorito su Adli che però può rappresentare una buona alternativa in regia avendo trovato maggiore minutaggio rispetto alla passata stagione, a completare questa linea mediana sarà ovviamente Reijnders. Non ci aspettiamo sorprese per quanto riguarda il tridente offensivo: Chukwueze tornerà tra qualche giorno, intanto a destra ci sarà ancora spazio per Pulisic con Rafael Leao che opererà sull’altro versante, a giostrare come prima punta sarà dunque Giroud.

LE MOSSE DI CIOFFI

Cioffi dovrebbe puntare su un 3-5-2 per Milan Udinese: in porta andrà come sempre Marco Silvestri, davanti a lui il terzo di difesa per affiancare Nehuen Perez e Bijol sarà Kabasele mentre Ebosele e Zemura dovrebbero essere i due laterali che si disporranno sulla linea dei centrocampisti, dando una mano al reparto arretrato in fase di non possesso. In mezzo, per l’appunto, ecco la regia di Walace; Samardzic e Lovric dovrebbero invece essere le due mezzali, l’Udinese ha sicuramente qualità e freschezza in questo settore del campo ma adesso deve iniziare a trovare maggiore concretezza. Cioffi la chiederà al veterano Pereyra, che in estate ha scelto di tornare a vestire la maglia dei bianconeri friulani; come prima punta questa volta dovrebbe toccare a Lucca, che è andato a segno anche a Monza entrando dalla panchina e che per il momento ha un rendimento sicuramente interessante, pur potendo ancora migliorare sul piano della costanza nelle prestazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Romero, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli

UDINESE (3-5-1-1): M. Silvestri; N. Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi











