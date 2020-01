Probabili formazioni Milan Udinese/ Quote, ci sarà il debutto di Begovic?

Milan Udinese si gioca alle ore 12.30, quando le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per dare vita al lunch match della domenica per la ventesima giornata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli deve dare continuità alla vittoria di Cagliari se vuole riavvicinarsi alle posizioni che contano in classifica, attenzione però all’Udinese di Luca Gotti che è in grande crescita e con il successo contro il Sassuolo è arrivata alla terza vittoria consecutiva. Con queste premesse si annuncia una partita piuttosto interessante: andiamo allora ad analizzare le probabili formazioni di Milan Udinese.

PRONOSTICO E QUOTE

Prendiamo in considerazione anche il pronostico su Milan Udinese, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è proposto alla quota di 1,50. Si sale poi a 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine una vittoria esterna dell’Udinese varrebbe ben 7,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Udinese spicca naturalmente la presenza di Ibrahimovic: Zlatan è rimasto in panchina in Coppa Italia, ma Stefano Pioli oggi tornerà a schierarlo nella nuova coppia d’attacco titolare che vede Rafael Leao al fianco dello svedese. Il modulo del Milan adesso è il 4-4-2, ne beneficia anche Castillejo che sarà l’esterno destro titolare di centrocampo mentre a sinistra si giocano il posto Calhanoglu e Bonaventura. Nel cuore della mediana dovremmo invece vedere in azione Kessie e Bennacer, anche considerando l’assenza di Biglia. Il reparto con più problemi è tuttavia la difesa, a partire dalla porta dove è atteso il debutto di Begovic per cause di forza maggiore; titolare anche l’altro nuovo acquisto Kjaer al fianco di Romagnoli nella coppia centrale, con Conti a destra e Theo Hernandez a sinistra per completare la retroguardia.

LE MOSSE DI GOTTI

Per quanto riguarda invece gli ospiti di Luca Gotti, le probabili formazioni di Milan Udinese ci parlano di una rosa quasi al completo, che permetterà all’allenatore vasta possibilità di scelta. Il modulo di riferimento per i bianconeri friulani dovrebbe essere il 5-3-2: in porta certamente Musso, uno dei migliori estremi difensori di questa Serie A; davanti a lui la folta retroguardia a cinque dovrebbe vedere titolari da destra a sinistra Stryger Larsen, uno tra Becao e De Maio che sono in ballottaggio, Ekong, Nuytinck e infine Sema sulla corsia mancina; a centrocampo ecco un terzetto di buon livello formato da De Paul, Mandragora e Fofana, con l’argentino che in particolare dovrà fornire qualcosa in più in termini di qualità. Infine la coppia d’attacco con il sicuro titolare Okaka e al suo fianco uno fra Lasagna e Nestorovski, con l’italiano favorito.

IL TABELLINO

MILAN (4-4-2): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Pioli.

A disposizione: A. Donnarumma, Soncin, Gabbia, Krunic, Bonaventura, Paquetà, Suso, Piatek, Rebic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: G. Donnarumma, Musacchio, Biglia, Calabria, Duarte.

UDINESE (5-3-2): Musso; Larsen, Becao, Ekong, Nuytinck, Sema; De Paul, Mandragora, Fofana; Okaka, Lasagna. All. Gotti.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Ter Avest, Opoku, De Maio, Jajalo, Walace, Barak, Nestorovski, Teodorczyk.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Samir.



