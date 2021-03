Probabili formazioni Milan Udinese/ Quote, out Calhanoglu e Ibrahimovic (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE: CHI SCENDE IN CAMPO?

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Milan Udinese, partita che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 3 marzo e rientra nel programma della 25^ giornata di Serie A 2020-2021. Per i rossoneri, che si sono rilanciati vincendo sul campo della Roma dopo due sconfitte, c’è la possibilità di accorciare anche solo temporaneamente sull’Inter tenendo vivo il sogno scudetto, ma purtroppo Stefano Pioli deve nuovamente fare i conti con gli infortuni e dunque dovrà chiedere gli straordinari ad alcuni elementi avendo anche perso titolari importanti.

L’Udinese sta bene: la vittoria in extremis contro la Fiorentina ha confermato i 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, la salvezza è quindi più vicina e ora Luca Gotti proverà a fare il colpo grosso a San Siro, sapendo di aver poco da perdere e di potersela giocare sulle ali dell’entusiasmo. Vedremo quindi quello che succederà in campo, mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Milan Udinese possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare una somma pari a 1,83 volte quanto puntato, contro il valore di 4,50 che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ospiti. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

I DUBBI DI PIOLI

Brutte notizie dunque per Pioli in Milan Udinese: ce la fa Rebic e rientra Alessio Romagnoli, ma purtroppo Ibrahimovic e Calhanoglu sono costretti ai box. Dunque il croato si posizionerà nel suo consueto ruolo di esterno sinistro d’attacco con Rafael Leao da prima punta, sulla trequarti invece avrà una maglia da titolare Brahim Diaz che è rientrato a disposizione, e Romagnoli al centro della difesa dovrebbe affiancare Tomori che viaggia verso la conferma, scalzando così l’esperto Kjaer. In porta avremo ovviamente Gianluigi Donnarumma, sulle corsie laterali di difesa ecco Calabria e Theo Hernandez senza sorprese; Saelemakers completerà il reparto offensivo del Milan, mentre a centrocampo è ancora indisponibile Bennacer e dunque Pioli punterà ancora su Tonali, dando poi l’ultima maglia a Kessie e presentandosi a questa partita contro l’Udinese con una panchina cortissima.

GLI 11 DI GOTTI

Gotti ritrova invece Pereyra per Milan Udinese, e medita di mandarlo in campo come trequartista per dare più densità alla fase di non possesso: di fatto i friulani potranno difendersi con una sorta di 5-4-1, abbassando i due laterali (Stryger Larsen e Zeegelaar, come di consueto) sulla linea arretrata e con Pereyra che affiancherà i tre giocatori di mezzo. Qui le sorprese sono poche: Walace si sposta sulla mezzala lasciando ad Arslan la cabina di regia, chiaramente De Paul sarà l’interno che completerà questo schieramento. Come centravanti, Nestorovski ha risolto la partita contro la Fiorentina e dunque è favorito su Fernando Llorente e Okaka, con quest’ultimo più indietro nelle gerarchie del suo allenatore; in difesa il ballottaggio consueto è quello tra Rodrigo Becao e Bonifazi con il primo favorito, ci saranno regolarmente Nuytinck e Samir davanti a Musso.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Rafael Leao

A disposizione: Tatarusanu, An. Donnarumma, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Dalot, Meité, Castillejo, Krunic, Hauge

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Mandzukic

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Nestorovski

A disposizione: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, De Maio, N. Molina, Makengo, Deulofeu, Okaka, F. Llorente, Braaf

Allenatore: Luca Gotti

Squalificati: –

Indisponibili: Jajalo, Ouwejan, Pussetto, Forestieri

