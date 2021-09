Probabili formazioni Milan Venezia/ Diretta tv: Florenzi dall’inizio? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VENEZIA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Venezia ci conducono alla partita che si gioca a San Siro, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di mercoledì 22 settembre: è il primo turno infrasettimanale della stagione, la Serie A 2021-2022 è arrivata alla 5^ giornata e al Giuseppe Meazza saranno protagonisti i rossoneri, che anche domenica sera sono rimasti imbattuti riuscendo a rimontare la Juventus e strappando un punto comunque importante all’Allianz Stadium, soprattutto dal punto di vista della crescita mostrata da una squadra che ora è consapevole di potersi realmente giocare lo scudetto.

Il Venezia, dopo aver vinto a Empoli, ha sprecato una grande occasione: battuto in casa dallo Spezia sul filo di lana, resta in una posizione critica di classifica ma ci sarà tutto il tempo per recuperare, certo la sfida infrasettimanale non è esattamente quella in cui rialzare la testa. Ora comunque aspettiamo che la partita si giochi: qui alla vigilia iniziamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme dubbi e certezze nelle probabili formazioni di Milan Venezia.

DIRETTA MILAN VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Venezia sarà disponibile: questa infatti è una delle tre partite che per la 5^ giornata di Serie A saranno trasmesse sulla televisione satellitare, di conseguenza i suoi abbonati potranno rivolgersi a Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o Sky Sport 251 in caso di abbonamento al pacchetto Calcio. Il servizio di diretta streaming video sarà disponibile come sempre con l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi), naturalmente l’appuntamento per Milan Venezia sarà anche sul broadcaster” ufficiale” DAZN, dunque anche in questo caso una visione riservata ai clienti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VENEZIA

I DUBBI DI PIOLI

Turno infrasettimanale, e allora nelle probabili formazioni di Milan Venezia Pioli può studiare qualche variazione sul tema. Al netto degli infortuni ovviamente, ultimo quello di Kjaer: in difesa, davanti a Maignan, dovremmo quindi vedere uno schieramento con Tomori e Alessio Romagnoli al centro, mentre a destra giocherà Kalulu con Theo Hernandez sempre in vantaggio su Ballo-Toure, che però potrebbe avere una chance. A centrocampo ci aspettiamo che Bennacer prenda il posto di Tonali, facendolo rifiatare e ponendosi al fianco dell’indispensabile Kessié; poche possibilità di recuperare Bakayoko invece, mentre ci sono speranze di vedere almeno uno tra Giroud e Ibrahimovic, anche se forse non dal primo minuto. Il punto è che Pioli non vuole forzare, anche perchè i giovani stanno facendo bene: dunque Rebic e Rafael Leao dovrebbero essere confermati con Brahim Diaz da trequartista, a destra invece Florenzi dovrebbe mandare in panchina Saelemaekers per naturale turnover.

LE SCELTE DI ZANETTI

Possibile turnover anche per Paolo Zanetti: le probabili formazioni di Milan Venezia ci presentano i lagunari schierati con il 4-3-3. In difesa, Modolo ci prova su Caldara (ex della partita) e Ceccaroni, mentre Maenpaa e i due terzini Pasquale Mazzocchi e Molinaro vanno per la conferma; a centrocampo a riposare potrebbe essere Busio che sarebbe sostituito da Kiyine, da valutare poi la maglia per Vacca e Crnigoj che tutto sommato potrebbero essere ancora in campo, anche se Heymans potrebbe agire come mezzala offensiva e cambiare anche l’assetto della squadra. Nel tridente offensivo, occhio ad Aramu che può essere impiegato come esterno; a rimanere in panchina sarebbe quindi uno tra Okereke e Johnsen, ma rischia anche Henry sulla pressione di Riccardo Forte che, grande protagonista nella cavalcata che ha portato alla promozione del Venezia, scalpita ora per fare la differenza anche in Serie A, e sul grande palcoscenico di San Siro potrebbe effettivamente avere la sua occasione.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Florenzi, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; P. Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Vacca, Heymans; Okereke, F. Forte, Aramu. Allenatore: Paolo Zanetti



