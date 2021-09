Probabili formazioni Milan Venezia/ Quote, conferma per Kalulu e Tonali? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VENEZIA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Venezia ci portano a discutere della partita valida per la 5^ giornata di Serie A 2021-2022: a San Siro si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 22 settembre, e in questo turno infrasettimanale potrebbe essere tutto facile per i rossoneri che, reduci dal pareggio contro la Juventus, hanno mantenuto la loro imbattibilità e sono al secondo posto in classifica alle spalle del Napoli, continuando a crescere verso la corsa a uno scudetto che quest’anno potrebbe essere ancora più vicino.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VENEZIA/ Diretta tv, Rebic è l'attuale certezza rossonera

Rendimento ancora piuttosto ondivago per il neopromosso Venezia; prima il colpo in casa dell’Empoli, poi la bruciante sconfitta interna contro lo Spezia, ma comunque Paolo Zanetti ha avuto un approccio buono alla Serie A, con una classifica comunque in bilico. Vedremo come andranno le cose tra poco sul terreno di gioco, certamente nell’attesa che la partita prenda il via possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Venezia.

Diretta/ Venezia Spezia (risultato finale 1-2): rete di Bourabia nel recupero!

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico “ufficiale” su Milan Venezia possiamo dare uno sguardo alle quote fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,23 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che regola l’affermazione degli ospiti porta in dote una vincita pari a 11,00 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, ha invece un valore che ammonta a 6,25 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VENEZIA

LE SCELTE DI PIOLI

Il turnover di Stefano Pioli per Milan Venezia potrebbe riguardare Kessie e non Tonali: l’ex Brescia potrebbe comunque partire titolare al fianco di Bennacer, che avrebbe una maglia da titolare in mezzo al campo. L’altro giocatore che beneficerà del riposo concesso ai titolari dovrebbe essere Florenzi, che però giocherà ancora alto sulla trequarti: scala in panchina Saelemaekers, in difesa infatti Pioli sembra intenzionato a confermare l’assetto disegnato domenica sera dopo l’infortunio di Kjaer, ovvero quello con Kalulu terzino destro (Calabria è ancora indisponibile) e Tomori riportato al centro a fare coppia con Alessio Romagnoli, che dunque indosserà la fascia di capitano. In porta Maignan, a sinistra Theo Hernandez, cambierà poco anche nel reparto avanzato con Rebic che giostrerà da prima punta, con Brahim Diaz e Rafael Leao ad accompagnare Florenzi alle spalle del croato.

Diretta/ Empoli Venezia (risultato finale 1-2): primi tre punti per i lagunari

GLI 11 DI ZANETTI

Volendo ipotizzare qualche cambio di formazione, diremmo che in Milan Venezia Zanetti potrebbe puntare su Kiyine a centrocampo, lasciando fuori Busio e confermando invece la regia di Vacca e la maglia di seconda mezzala a Crnigoj. L’ex di turno Caldara si piazzerà come sempre al centro della difesa, a protezione di Maenpaa; l’altro centrale dovrebbe essere Ceccaroni che resta in vantaggio su Modolo, poi Pasquale Mazzocchi e Molinaro viaggiano verso la conferma sulle corsie esterne. Per quanto riguarda l’attacco, è qui che l’allenatore del Venezia potrebbe cambiare di più: Aramu, che è utile anche per la linea mediana, dovrebbe prendersi la maglia di esterno destro mentre Francesco Forte è favorito su Henry come centravanti. Allo stesso modo, Johnsen appare in vantaggio su Okereke per completare il tridente; tra poche ore le scelte ufficiali potrebbero essere diverse da queste ipotesi, ma staremo a vedere cosa deciderà l’allenatore dei lagunari…

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; P. Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Kiyine; Aramu, F. Forte, Johnsen. Allenatore: Paolo Zanetti



© RIPRODUZIONE RISERVATA