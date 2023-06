Probabili formazioni Milan Verona, 38^ giornata/ Quote: si chiude con i titolari (4 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Milan Verona per presentare le possibili mosse dei due allenatori Stefano Pioli e Marco Zaffaroni verso la partita che si giocherà questa sera a San Siro per la trentottesima giornata di Serie A. In copertina, considerata la posta in palio, mettiamo in realtà gli ospiti gialloblù che, dopo l’amaro pareggio contro l’Empoli incassato nei minuti di recupero domenica scorsa, si giocheranno stasera le speranze di salvezza in casa del Milan, con la possibile appendice di uno spareggio e la consapevolezza che dopo una partenza disastrosa già giocarsi tutto all’ultima giornata è un traguardo non disprezzabile per l’Hellas Verona.

Probabili formazioni Milan Verona/ Diretta tv: ballottaggio fra Gaich e Djuric (3 giugno 2023)

Per il Milan invece stavolta non c’è rischio di una “fatal Verona”, perché la qualificazione per la prossima Champions League è arrivata con certezza matematica grazie al colpaccio di settimana scorsa sul campo della Juventus. La stagione del Diavolo resta comunque al di sotto delle attese in campionato (dove però l’obiettivo fondamentale è stato raggiunto) e ottima invece in Champions League, con la delusione tuttavia di essere uscito contro i cugini dell’Inter. Tutto questo premesso, andiamo comunque a scoprire quali siano tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Verona.

Diretta/ Verona Empoli (risultato finale 1-1): Stojanovic beffa l'Hellas al 96'! (28 maggio 2023)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Verona, in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai, che ritiene favoriti i padroni di casa rossoneri: il segno 1 è quotato a 1,83 per il successo del Milan, mentre in caso di vittoria esterna del Verona la quotazione per il segno 2 è pari a 4,00. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, infatti il segno X è proposto a 3,60.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Verona dovrebbero vedere Stefano Pioli intenzionato a schierare la sua squadra migliore, per salutare come si deve San Siro e anche per onorare il campionato, dato che c’è in ballo la salvezza. Allora, l’undici titolare rossonero schierato secondo il tradizionale modulo 4-2-3-1 dovrebbe prevedere naturalmente Maignan in porta; davanti a lui capitan Calabria terzino destro, poi indichiamo Thiaw al fianco di Tomori nella coppia centrale, con Theo Hernandez a sinistra; coppia titolare anche nel cuore del centrocampo con Tonali e Krunic; nel reparto offensivo ci dovrebbe essere Messias come esterno destro, per il resto le altre maglie sono assegnate a Brahim Diaz, Rafael Leao e infine naturalmente come centravanti Giroud per onorare al meglio la chiusura.

Diretta/ Verona Lecce Primavera (risultato finale 2-2): il pareggio non cambia nulla (27 maggio 2023)

LE SCELTE DI ZAFFARONI

Sul fronte scaligero, massima attenzione alle mosse di mister Marco Zaffaroni circa le probabili formazioni di Milan Verona, perché l’Hellas si gioca tutto. Il modulo di riferimento per gli ospiti gialloblù sarà il 3-5-2, purtroppo però la lista degli assenti è davvero lunga e le scelte quindi limitate per la partita più importante dell’anno: indichiamo senza dubbio Montipò in porta; davanti a lui, la difesa a tre potrebbe essere formata da Cabal, Hien e Magnani; folto centrocampo a cinque con Faraoni a destra, poi Tameze, Miguel Veloso e Sulemana nel cuore della manovra del Verona e infine a sinistra Depaoli; resta il tandem d’attacco, dove gli indiziati per partite titolari dal primo minuto dovrebbero essere Ngonge e Djuric, ma le assenze pesano particolarmente in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

VERONA (3-5-2): Montipò; Cabal, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, M. Veloso, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Djuric. All. Zaffaroni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA