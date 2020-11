Probabili formazioni Milan Verona/ Diretta tv, coperta corta per Ivan Juric (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: CHI IN CAMPO A SAN SIRO?

Solo domani alle ore 20.45 si accenderà la sfida per la settima giornata di Serie A tra Milan e Verona, naturalmente tra le mura dello stadio San Siro: andiamone a vedere le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Stefano Pioli: i rossoneri approdano al turno di campionato da leader in classifica, ma pure avendo messo alle spalle solo lo scorso giovedi un pesantissimo KO rimediato in Europa League contro il Lille. Una sconfitta che brucia in casa del Diavolo e che andrà subito riscattata con una grande prestazione casalinga. Di contro però ecco un avversario ostico (l’Hellas ha la miglior difesa del campionato) allenato da un tecnico arcigno, che pur contano un gran numero di giocatori indisponibili, sa come mettere in scacco le big. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Verona, alla vigilia del match.

Per le probabili formazioni di Milan Verona, ovviamente Stefano Pioli non rinculerà al classico 4-2-3-1 che ci ha accompagnato fino a qui; dentro tanti titolari, che pure sono stati impegnati in settimana con il Lille come Zlatan Ibrahimovic, irrinunciabile in prima punta, al fianco dello svedese si candidano poi per una maglia dal primo minuto Saelemaeker e Leao, con Calhanoglu che dovrebbe vincere il ballottaggio con Brahim Diaz e collocarsi sulla tre quarti. Per la mediana farà ritorno dal primo minuto Ismael Bennacer: al suo fianco ecco il solito Kessié, con Tonali alternativa dalla panchina, magari dalla ripresa. Saranno infine maglie consegnate nel reparto difensivo, posto di fronte al solito Gigio Donnarumma (che vorrà riscattare i tre gol incassati giovedi): qui non mancheranno Romagnoli e Kjaer come Theo Hernandez e Calabria (sempre che il terzino classe 1996 riesca a recuperare per tempo).

Spazio al 3-4-2-1 per lo schieramento dell’Hellas, dove ancora una volta Juric dovrà fare i conti con una lista molto lunga di assenti annunciati, tutti out per problemi muscolari di varia tipologia e gravità: per fortuna le soluzioni alternative non mancano e sono tutte molto valide. Basti veder a centrocampo: con Vieira, Benassi, Dezi e Veloso in infermeria, ecco che il reparto verrà allora coperto da Ilic e Tameze, mentre Di Marco e Lazovic si accomoderanno sull’esterno. Per l’attacco pure le maglie gialloblu paiono già consegnate con Barak e Zaccagni che faranno da sostegno a Kalinic, ex del match e prima punta titolare domani a San Siro. Nel reparto arretrato però in casa di Juric potrebbero accedersi dei ballottaggi: per il momento di fronte a Silvestri, sono Empereur, Ceccherini e Lovato le prime scelte del tecnico, ma dalla panchina rimangono pronti Gunter e Cetin, da poco ristabiliti.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao: Ibrahimovic All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Ceccherini. Lovato; Lazovic, Ilic, Tameze, Di Marco; Zaccagni, Barak; Kalinic All. Juric



