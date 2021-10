Probabili formazioni Milan Verona/ Diretta tv: è emergenza per Pioli

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Milan Verona presentiamo l’anticipo che domani sera alle ore 20.45 andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per l’ottava giornata di Serie A. Saranno molto interessanti anche le mosse dei due allenatori Stefano Pioli e Igor Tudor, soprattutto considerando che bisogna fare i conti con diverse assenze, in particolare in casa Milan.

Due settimane fa, il Milan aveva ottenuto una fondamentale vittoria a Bergamo che ha ulteriormente consolidato le ambizioni dei rossoneri di lottare per lo scudetto, ma anche l’Hellas Verona aveva impressionato, con un nettissimo 4-0 rifilato allo Spezia. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Verona.

DIRETTA MILAN VERONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv sarà garantita per Milan Verona su Sky Sport, perché questa sarà una delle tre partite della giornata di Serie A visibile anche sulla televisione satellitare oltre che sulla piattaforma DAZN, che trasmette in diretta streaming video tutti gli incontri del massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

LE MOSSE DI PIOLI

Non c’è pace per Pioli: nelle probabili formazioni di Milan Verona si fermano Calabria, Maignan (operato al polso e sostituto per ora da Tatarusanu) e Theo Hernandez, che è positivo al Coronavirus. Dunque la difesa sarà fortemente incompleta: Kjaer potrebbe riposare in vista della Champions League, lasciando Romagnoli e Tomori nella coppia centrale; a sinistra ci sarà verosimilmente Ballo-Touré con Kalulu a destra. A centrocampo spera Bennacer, ma dovremmo vedere la coppia titolare Tonali-Kessié, sulla trequarti sarà Saelemaekers a giocare come esterno destro, con Rafael Leao a sinistra e in mezzo Brahim Diaz, trequartista centrale alle spalle di Rebic o il rientrante Giroud (per Ibra c’è più cautela) che sono in ballottaggio come centravanti.

LE SCELTE DI TUDOR

Sul fronte Hellas, le probabili formazioni di Milan Verona vedono Igor Tudor alle prese con le condizioni di Faraoni e Ilic, non al top: in mezzo al campo potrebbe giocare Hongla (favorito su Tamèze), mentre senza Faraoni sarebbe Casale a giocare a destra, portando nella difesa a tre Ceccherini per completare la linea con Dawidowicz e Gunter davanti a Montipò. Sulla sinistra il Verona spingerà di più grazie a Lazovic; in mezzo al campo, detto di Ilic/Hongla, l’altra maglia sarà di Bessa che ormai è titolare fisso. In attacco il modulo dipenderà dalla posizione di Caprari, che potrebbe giocare come seconda punta al fianco di Simeone (che è in vantaggio sull’ex Kalinic) o sulla trequarti insieme a Barak.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. All. Pioli.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Bessa, Lazovic; Barak; Caprari, G. Simeone. All. Tudor.



