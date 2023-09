PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA/ Diretta tv: riecco Pulisic! (Serie A 5^ giornata, 22 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: IN ATTACCO

Nelle probabili formazioni di Milan Verona non ci attendiamo particolari sorprese da parte di mister Stefano Pioli nel tridente d’attacco del modulo 4-3-3 rossonero. Il nuovo acquisto Pulisic, che aveva fatto benissimo nelle prime tre giornate di campionato, dopo la panchina in Champions League contro il Newcastle dovrebbe tornare titolare a destra scalzando Chukwueze, mentre sembra davvero difficile pensare che Giroud non giochi come centravanti e che Rafael Leao non sia l’ala sinistra rossonera, animato anche dalla voglia di riscatto dopo il grave errore contro gli inglesi.

Marco Baroni invece per il suo Verona dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1: per quanto riguarda il reparto offensivo dei gialloblù scaligeri, le scelte circa i nomi dei titolari ci dicono che Ngonge e Mboula dovrebbero essere in campo dal primo minuto sulla trequarti, a supporto alla prima punta che sarà Bonazzoli oppure Djuric, con l’italiano che sembra però favorito. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Verona ci introducono alla partita che si gioca sabato 23 settembre alle ore 15:00, naturalmente a San Siro: siamo nella quinta giornata di Serie A 2023-2024 e i rossoneri hanno archiviato l’esordio in Champions League, nel quale speravano di voltare immediatamente pagina dopo il rovescio subito nel derby e invece, pur dominando, non sono riusciti a battere il Newcastle, perdendo due punti preziosi per la qualificazione agli ottavi e dovendo anche accettare un paio di calciatori usciti malconci dal terreno di gioco.

Il Verona è una delle rivelazioni di questo avvio di campionato: due vittorie consecutive tra cui quella contro la Roma, poi la prima sconfitta incassata a Reggio Emilia e il pareggio contro il Bologna, per 7 punti in classifica che sono già un ottimo bottino sulla strada che deve portare alla salvezza. Staremo a vedere cosa succederà domani pomeriggio al Giuseppe Meazza; intanto possiamo iniziare a fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Verona.

DIRETTA MILAN VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Verona viene fornita soltanto da DAZN, dunque non si tratta di un appuntamento “tradizionale” sui canali della nostra televisione: sappiamo che questa piattaforma ha acquisito i diritti per mandare in onda tutte le partite di Serie A, di conseguenza non fa eccezione questa che, non disponibile sul satellite, sarà fruibile soltanto dai clienti DAZN. Pertanto si tratterà di una visione in diretta streaming video: con i dati del proprio abbonamento bisognerà attivare il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre l’alternativa rimane Now Tv sempre per gli abbonati a questo portale.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

GLI 11 DI PIOLI

Doppia tegola per Stefano Pioli, come dicevamo: in Milan Verona è sicuramente assente Maignan che spera di non rivivere la passata stagione, mentre Loftus-Cheek potrebbe stringere i denti e provare a farcela, ma al momento il titolare sul centrodestra del campo è Musah che dunque avrà una bella occasione. Per il resto il quadro dovrebbe essere confermato: in porta andrà chiaramente Sportiello, davanti a lui Thiaw e Tomori restano favoriti su Kjaer e non ci sono dubbi sulle corsie laterali, con Calabria a destra e Theo Hernandez sull’altro versante. Krunic sarà come sempre il regista di centrocampo, o meglio il perno centrale perché poi in realtà la manovra verrà sviluppata da Reijnders; Pulisic, dopo la panchina contro il Newcastle, dovrebbe tornare titolare scalzando Chukwueze e posizionandosi sulla destra nel tridente offensivo, sostanzialmente scontate le altre due scelte che saranno operate da Pioli perché Giroud giocherà come centravanti, mentre Rafael Leao (apparso poco brillante martedì sera) agirà dalla corsia sinistra del campo.

LE SCELTE DI BARONI

Sicuramente peggiore il quadro infortunati per Marco Baroni, che deve rinunciare anche a Doig; il tecnico fiorentino per Milan Verona conferma il 3-4-2-1 con una difesa che dovrebbe essere formata da Magnani, Hien e Dawidowicz a protezione del portiere Montipò. I due laterali che partiranno dalla linea di centrocampo sono anche i due veterani di una squadra che nel complesso è molto giovane: a destra c’è Faraoni mentre sull’altro versante avremo la qualità di Lazovic, qui a dire il vero le alternative non sono troppe. In mezzo ecco la coppia composta da Hongla e Duda; Filippo Terracciano potrebbe essere un’opzione per uno dei due. Davanti, Saponara affronta una partita da ex ma dovrebbe iniziare dalla panchina: sulla trequarti infatti Baroni pare intenzionato a lanciare sia Ngonge che Mboula, che faranno da supporto alla prima punta Federico Bonazzoli, che dovrebbe vincere il testa a testa con Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Mboula; F. Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni

