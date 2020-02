Probabili formazioni Milan Verona/ Diretta tv: Pioli senza Bennacer in mediana

Domani alle ore 15.00 tra le mura di San Siro e per la 22^ giornata di Serie A assisteremo al big match tra Milan e Verona, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame, alla vigilia del fischio d’inizio. Siamo infatti impazienti di conoscere le ultime mosse di Pioli per le probabili formazioni di Milan Verona: i rossoneri stanno facendo molto bene in campionato come in Coppa, e ora devono continuare a convincere, nonostante alcune partenze di sostanza, verificatesi proprio in questi ultimi giorni di calciomercato. I rossoneri pure dovranno rimanere più che concentrati: domani ci sarà il temibile Verona di Juric, che in stagione ha fatto vedere grandi prestazioni e risultati e che ora staziona, con grande merito, pure alla nona posizione della classifica. Andiamo allora a scoprire le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Verona, scontro diretto nella top ten della Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Verona verrà affidata ai canali della televisione satellitare, pertanto si tratterà di un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky che potranno seguire questa partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

LE MOSSE DI PIOLI

Anche nella 22^ giornata di Serie A Pioli dovrebbe disporre i suoi rossoneri col 4-4-2 che sta dando parecchie soddisfazioni in campionato. Ecco che allora, per le probabili formazioni di Milan Verona, saranno ancora Ibrahimovic e Leao i titolari in avanti (ma occhio al risolutore Ante Rebic): poche le eventuali alternative, visto che pure Piatek ha lasciato. Per la mediana dei rossoneri, occhio all’assenza per squalifica di Bennacer: pronto allora Krunic, affiancato da Kessie, con Calhanoglu e Castillejo, anche se Bonaventura scalpita. Maglie infine già consegnate nella difesa, con Gigio Donnarumma tra i pali, il duo Kjaer-Romagnoli al centro e Calabria e Theo Hernandez pronti in corsia.

LE SCELTE DI JURIC

Sarà invece il 3-4-2-1 per Juric per le probabili formazioni di Milan Verona, e qui il tecnico dell’Hellas avrà l’imbarazzo della scelta nel consegnare le maglie, specie in attacco. Per la 22^ giornata di Serie A rimangono favoriti dal primo minuto Verre, Di Carmine e Pessina (questo in gol col Lecce pochi giorni fa), ma non mancano valida alternative, come pure l’ex del match Fabio Borini. Sono invece maglie già consegnare in mediana con Lazovic e Faraoni adibiti sull’esterno e con la coppia Veloso-Amrabat all’interno. In difesa ci sarà spazio per Rrahmani e Kumbulla, ma Dawidowicz si gioca la maglia con Gunter dal primo minuto: Silvestri sarà il portiere titolare.

IL TABELLINO

MILAN (4-4-2): 99 G Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 T Hernandez; 7 Castillejo, 33 Krunic, 79 Kessie, 10 Calhanoglu; 17 Leao, 21 Ibrahimovic All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 13 Rrahmani, 24 Kumbulla, 27 Dawidowicz; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 88 Lazovic; 32 Pessina, 14 Verre; 10 Di Carmine All. Juric



