PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: ECCO CHI POTREBBE GIOCARE STASERA

Nel mezzo dei playoff di Champions League, le probabili formazioni Milan Verona ci accompagnano verso la partita di Serie A che per Sergio Conceicao dovrà richiedere evidentemente dei calcoli, perché la rimonta nel ritorno contro il Feyenoord è un obiettivo fondamentale per il resto della stagione. D’altronde, se si vorrà andare in Champions anche nella prossima edizione, lo è altrettanto non perdere punti nelle partite di campionato sulla carta più “facili”, nelle quali in realtà il Milan è già inciampato nei mesi scorsi.

Dall’altra parte un Verona sempre imprevedibile, che a volte becca pesanti goleada come è successo contro l’Atalanta settimana scorsa, ma a volte sa mettere in difficoltà anche le big. Di certo l’Hellas avrà meno calcoli da fare, un risultato positivo allo stadio Giuseppe Meazza stasera per gli scaligeri sarebbe una spinta enorme anche dal punto di vista psicologico sulla strada verso lo scudetto, allora presentando le probabili formazioni Milan Verona proviamo a tenere conto di tutti questi aspetti…

PRONOSTICO E QUOTE: TUTTO SCRITTO?

Rossoneri nettamente favoriti nelle quote Snai per il pronostico Milan Verona: il segno 1 infatti è indicato a 1,33, mentre poi si sale già a quota 5,25 per il segno X o addirittura a 8,00 qualora l’Hellas espugnasse San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

QUALE MODULO PER CONCEICAO?

Sergio Conceicao deve ancora decidere fra il 4-4-2 e il 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Milan Verona. In difesa tutto sembra essere chiaro, anche perché Tomori è squalificato: Maignan cercherà il riscatto dopo l’errore in Olanda, davanti a lui agiranno Walker a destra, Thiaw e Pavlovic centrali (come poche chance per Gabbia) e Theo Hernandez a sinistra. Con una linea a quattro a centrocampo, Pulisic e Rafael Leao agirebbero sulla stessa linea di Fofana e Reijnders, per un atteggiamento molto aggressivo ma che in casa contro il Verona sarebbe anche lecito, con l’attacco nuovo di zecca formato da Joao Felix e Gimenez. Detto che come prima punta spera nel posto anche Abraham, la vera variabile potrebbe essere Musah al posto di Felix: il classe 2002 giocherebbe in mediana con Reijnders avanzato e il 4-2-3-1, con conseguente avanzamento anche delle ali.

GHILARDI SQUALIFICATO PER ZANETTI

Uno squalificato anche per Paolo Zanetti nelle probabili formazioni Milan Verona: l’Hellas in difesa dovrà fare a meno di Ghilardi, al posto del quale al fianco di Daniliuc e Coppola dovrebbe essere Dawidowicz a completare la retroguardia a tre nel 3-4-1-2 davanti al portiere Montipò. Acentrocampo dovrebbe invece essere tutto chiaro per il Verona, con Tchatchoua a destra e Bradaric esterno sinistro, in mezzodì quali agiranno Niasse e Duda, che torna infatti titolare; in attacco potremmo infine attenderci Suslov trequartista alle spalle di Mosquera e Sarr, anche se il colombiano classe 1999 potrebbe essere insidiato da Kastanos, con il quale sarebbe più corretto parlare di un 3-4-2-1.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: IL TABELLINO

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Joao Felix, Gimenez. All. Conceicao.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. All. Zanetti.