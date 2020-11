Probabili formazioni Milan Verona/ Quote, c’è spazio per Castillejo? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: CHI IN CAMPO A SAN SIRO

Andiamo ora ad approfondire le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Verona, big match in programma questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello Stadio San Siro con cui di fatto chiuderemo la settima giornata del campionato di Serie A. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Pioli come di Juric per l’ultima partita di campionato prima della sosta per le nazionali: pure entrambi gli allenatori non dovrebbe oggi riservarci grandi novità. Già in casa dell’Hellas, sia il gran numero di giocatori indisponibili come la necessità di fare bene contro una big, forzerà le scelte del tecnico, impaziente di ripetersi dopo il tris inferto al Benevento pochi giorni fa. Pure in casa rossonera non dovrebbero accendersi grandi ballottaggi per Stefano Pioli, che comunque dovrà tenere d’occhio alcuni giocatori non al top della condizione, che potrebbero dunque doversi sedere in panchina in extremis. Andiamo dunque a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Verona.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè l’Hellas sia avversario ben ostico, pure il favore del pronostico non può che pendere per i rossoneri, oggi padroni di casa. Il portale Snai poi nell’1×2 ha concesso al Milan la quotazione di 1.45 per la vittoria, contro il più alto 6.75 segnato per il successo del Verona: il pari pagherà la quota a 4.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

LE MOSSE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Milan Verona, Stefano Pioli confermerà il solito 4-2-3-1, pieno di titolari: pure vi saranno almeno un paio casi dubbi che preoccuperanno il tecnico del Diavolo. Uno di questo è Davide Calabria, non al top della forma: probabile dunque che prenda il suo posto Dalot nello schieramento difensivo, posto a 4 davanti a Gigio Donnarumma, in compagnia di Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez. Sarà poi grande ritorno per Bennacer nel centrocampo con Kessie, mentre per lo spazio sulla tre quarti si farà avanti Hakan Calhanoglu. In attacco infine si va avanti per la riconferma di Castillejo, che già contro il Lille aveva coperto un acciaccato Saelemeakers: Leao e Ibrahimovic completeranno lo schieramento.

LE SCELTE DI JURIC

Pur dovendo fare i conti con un’infermeria strapiena, pure Ivan Juric non dovrebbe fare troppa fatica a costruire il suo 3-4-1-2, dove anzi parecchie maglie appaiono già consegnate. Questo specie in difesa: di fronte a Silvestri, questa sera dovremmo vedere pronti dal primo minuto in campo a San Siro Ceccherini, Lovato ed Empereur. Toccherà invece a Tameze e Ilic collocarsi al centro del centrocampo dell’Hellas, mentre Lazovic e Di Marco saranno le prime scelte del tecnico in corsia. Confermatissimo, dopo anche la doppietta firmata contro il Benevento nella precedente giornata di campionato Barak: con lui ecco pronto dal primo minuto Zaccagni, per supportare la prima punta Nikola Kalinic.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Castillejo, Çalhanoglu, Leao; Ibrahimović.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Tameze, Ilic, Di Marco; Barak, Zaccagni; Kalinic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA