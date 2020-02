Probabili formazioni Milan Verona/ Quote, chi in regia per Pioli? (Serie A)

Milan Verona si gioca alle ore 15.00: le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la ventiduesima giornata di Serie A e la differenza in classifica è minima, dunque la sfida si annuncia intrigante ed è inevitabile l’attesa circa le scelte di formazione da parte di Stefano Pioli e Ivan Juric. Il Milan con la vittoria di Brescia ha proseguito nella sua risalita, ma il Verona è molto in forma, arriva da un largo successo sul Lecce e vuole continuare a sognare in grande in questo suo fin qui eccellente campionato. Andiamo allora adesso a scoprire senza indugio quali potrebbero essere le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Verona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Verona in base alle quote Snai. Partono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è proposto a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,70 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio in caso di segno 2 per chi avrà creduto nella vittoria del Verona.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

LE SCELTE DI PIOLI

Esaminando le probabili formazioni di Milan Verona, emerge che Stefano Pioli deve fare a meno sia di Biglia sia di Bennacer e – notizia di ieri – Krunic, dunque in cabina di regia sono inevitabili delle novità e i rossoneri dovrebbero schierarsi con il 4-4-2. Andando con ordine, in porta avremo naturalmente Donnarumma; davanti a lui Conti e Calabria sono in ballottaggio sulla destra, poi ecco il provvidenziale recupero di Musacchio che dovrà stringere i denti per sostituire l’influenzato Kjaer al fianco di Romagnoli più Theo Hernandez come terzino sinistro di grande spinta. A centrocampo come detto assetto a quattro per il Milan, dunque dovremmo vedere in azione Castillejo esterno destro, Kessie e Calhanoglu accentrato nel cuore della mediana e Bonaventura a sinistra, ma potremmo anche rivedere Paquetà in questa linea, con il turco in fascia. Infine in avanti sappiamo che Ibrahimovic è l’altro influenzato illustre e dunque Rafael Leao e Rebic faranno coppia in un inedito attacco.

LE MOSSE DI JURIC

Rosa quasi al completo per Ivan Juric, dunque sul fronte Hellas ci sono buone notizie sulle probabili formazioni di Milan Verona. Gli ospiti dovrebbero schierarsi con il modulo 3-4-2-1 e ben poche sorprese fra i titolari: in porta Silvestri, protetto dalla difesa a tre composta da Rrahmani, Kumbulla e Dawidowicz, favorito su Gunter. Sulla corsia di destra spingerà Faraoni, mentre nel cuore del centrocampo agiranno Amrabat e Miguel Veloso, infine la mediana sarà completata da Lazovic come esterno sinistro. Infine il reparto offensivo che vedrà Zaccagni e Pessina (ma spera in una maglia da titolare anche il fresco ex Borini) agire sulla trequarti alle spalle della prima punta Di Carmine, con un altro illustre ex quale Pazzini pronto dalla panchina.

IL TABELLINO

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, T. Hernandez; Castillejo, Kessie, Calhanoglu, Bonaventura; R. Leao, Rebic. All. Pioli.

A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Brescianini, Saelemaekers, Paquetà, D. Maldini.

Squalificati: Bennacer.

Indisponibili: Duarte, Biglia, Kjaer, Krunic, Ibrahimovic.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, M. Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine. All. Juric.

A disposizione: Radunovic, Vitale, Bocchetti, Gunter, Empereur, Adjapong, Badu, Verre, Danzi, Stepinski, Pazzini, Borini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Salcedo.



