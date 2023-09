Probabili formazioni Milan Verona/ Quote: gioca Sportiello (Serie A 5^ giornata, 23 settembre 2023)

Le probabili formazioni di Milan Verona ci accompagnano verso la partita che si gioca questo pomeriggio a San Siro per aprire il sabato della quinta giornata di Serie A. Sotto i riflettori ci saranno in particolare i padroni di casa, perché rossoneri di mister Stefano Pioli arrivano dalla tremenda batosta incassata sette giorni fa nel derby perso 5-1 contro l’Inter e successivamente hanno esordito nella nuova Champions League senza infamia e senza lode, perché non sono riusciti a battere il Newcastle in una partita nella quale hanno sempre costretto gli inglesi sulla difensiva, ma senza trovare la via della rete. Serve quindi tornare alla vittoria per rilanciarsi in campionato, dove la classifica del Milan resta buona dopo le prime tre vittorie.

Il Verona tuttavia sarà una rivale da non sottovalutare, dal momento che l’Hellas è una delle rivelazioni di questo avvio di campionato: già 7 punti in classifica per gli scaligeri, grazie in particolare alle prime due vittorie consecutive tra cui quella contro la Roma, poi sono arrivate la prima sconfitta a Reggio Emilia e il pareggio contro il Bologna, è comunque ottimo il bottino sulla strada verso la salvezza, considerando che il Verona nello scorso campionato si è salvato solo allo spareggio. Tutto questo premesso, adesso scopriamo insieme che cosa ci possono dire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Verona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Verona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono nettamente favoriti i padroni di casa rossoneri, infatti il segno 1 per la vittoria del Milan è quotato a 1,38, mentre si sale a quota 5,00 sul segno X naturalmente in caso di pareggio oppure fino a ben 8,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Verona.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

GLI 11 DI PIOLI

Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Verona deve rinunciare a Maignan: in porta andrà chiaramente Sportiello, davanti a lui Thiaw e Tomori sono favoriti su Kjaer per la coppia centrale di una difesa che non presenta dubbi sulle fasce, con Calabria a destra e Theo Hernandez sull’altro versante. Krunic sarà il perno centrale di centrocampo, anche se il vero regista sarà Reijnders; Loftus-Cheek invece non preoccupa, ma il titolare al suo posto sarà Musah. Infine il tridente offensivo del 4-3-3 del Milan: Pulisic, dopo la panchina contro il Newcastle, dovrebbe tornare titolare a destra scalzando Chukwueze, mentre Giroud giocherà come centravanti e Rafael Leao sarà naturalmente l’ala sinistra rossonera.

LE SCELTE DI BARONI

Sicuramente peggiore il quadro degli infortunati per Marco Baroni, che deve rinunciare anche a Doig nelle probabili formazioni di Milan Verona. Si deve fare di necessità virtù, sarà confermato il modulo 3-4-2-1 con una difesa formata da Magnani, Hien e Dawidowicz davanti al portiere Montipò. I due laterali sono anche i due veterani di una squadra molto giovane: servirà quindi anche l’esperienza a destra di Faraoni e di Lazovic a sinistra. Nel cuore della mediana del Verona, ecco la coppia composta da Hongla e Duda; nel reparto offensivo gialloblù, mister Baroni pare intenzionato a lanciare Ngonge e Mboula sulla trequarti, a supporto alla prima punta Bonazzoli, che tuttavia è in ballottaggio con Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Mboula; Bonazzoli. All. Baroni











