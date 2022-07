Probabili formazioni Milan Wolfsberger/ Info streaming video e tv, le scelte di Pioli

PROBABILI FORMAZIONI MILAN WOLFSBERGER: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING VIDEO

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Milan Wolfsberger, l’amichevole che la squadra rossonera gioca alle ore 19:00 di mercoledì 27 luglio: dopo aver affrontato i test precedenti con alterne fortune, i campioni d’Italia si preparano ora a sfidare gli austriaci che ancora una volta vedremo protagonisti in Europa. La buona notizia è che anche questa amichevole sarà trasmessa in tv: potrete infatti seguire Milan Wolfsberger su Sportitalia, canale in chiaro per tutti al numero 60 del vostro televisore.

Probabili formazioni Lazio Genoa/ Info streaming video e tv, le scelte di Sarri

Non soltanto questa opportunità, ma anche l’eventualità di assistere al match dei rossoneri in streaming video: sarà infatti la stessa emittente a mettere a disposizione questo servizio, che non richiede costi aggiuntivi e per il quale vi basterà dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com, oppure installare la relativa app.

Probabili formazioni Sassuolo Milan/ Leao sfida Raspadori sulla trequarti

PROBABILI FORMAZIONI MILAN WOLFSBERGER: LE SCELTE DI PIOLI

Vediamo ora nel dettaglio quali possano essere le probabili formazioni di Milan Wolfsberger. Naturalmente Stefano Pioli insiste con il 4-2-3-1, il modulo che gli ha regalato lo scudetto, e bisognerà capire quali saranno gli interpreti di questo test. Andiamo con gli undici titolari, almeno sulla carta: in porta dunque ci sarà Maignan protetto da una linea difensiva nella quale Kalulu e Tomori saranno i centrali, con Calabria e Theo Hernandez che possono essere schierati in qualità di terzini.

A centrocampo è da valutare il ruolo di Krunic ma, partito Kessié, la mediana dovrebbe essere affidata a Bennacer che dunque comporrà il tandem con un Tonali già diventato grande; davanti a loro la trequarti, e qui possiamo dire che Adli vuole guadagnare minuti e dovrà strapparli a un Brahim Diaz che nella scorsa stagione ha chiuso leggermente in calo, e ora sarà chiamato al riscatto. Saelemaekers e Rafael Leao possono essere i due esterni, quindi nel ruolo di prima punta dovrebbe esserci una staffetta tra Giroud e Rebic. Aspettando De Ketelaere, che sarebbe una freccia esterna nello schieramento del Milan…

Probabili formazioni Inter Sampdoria/ Duello Dzeko-Caputo in attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA