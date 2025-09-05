Probabili formazioni Moldavia Israele: le scelte dei due CT nella partita di Chisinau, valida per le qualificazioni Mondiali 2026 nel girone I.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDAVIA ISRAELE: CHI SCENDE IN CAMPO?

Siamo alle probabili formazioni Moldavia Israele, partita che si gioca a Chisinau venerdì 5 settembre e fa parte del girone I per le qualificazioni Mondiali 2026, vi presterà attenzione anche l’Italia visto che la nazionale israeliana sarà la nostra avversaria, nella partita sul neutro di Debrecen, il prossimo lunedì.

Probabili formazioni Ucraina Francia/ Quote, abbondanza Bleus! (qualificazioni Mondiali, 5 settembre 2025)

Israele che per di più, avendo battuto per due volte l’Estonia, resta ampiamente in corsa per un posto ai playoff, che oggi contende tecnicamente all’Italia; gli azzurri hanno una partita in meno e vincendo in Ungheria potrebbero già garantirsi l’allungo, ma mai dire mai e dunque appunto occhio a questa nazionale.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE/ Germania ko! Diretta gol live score 4 settembre 2025

Per la Moldavia invece la strada verso il Mondiale 2026 sembra già chiusa, e certamente non è una sorpresa: tre partite e altrettante sconfitte, compresa quella interna contro l’Estonia, dunque a meno di un miracolo e considerando il livello generale il discorso è già archiviato con largo anticipo.

Tuttavia adesso noi vogliamo andare a scoprire in che modo le due nazionali si potrebbero disporre sul terreno di gioco dello Zimbru, quindi prendiamo del tempo utile per analizzare un po’ più in profondità quelle che sono le probabili formazioni Moldavia Israele.

DIRETTA/ Bulgaria Spagna (risultato finale 0-3): "Roja" subito vincente! (4 settembre 2025)

QUOTE E PRONOSTICO MOLDAVIA ISRAELE

Cosa ci dicono le quote che la Snai propone con le probabili formazioni Moldavia Israele? Favorita la nazionale ospite, sul segno 2 per la vittoria israeliana c’è un valore che equivale a 1,45 volte quanto messo sul tavolo mentre il segno 1 per il successo della squadra di casa vi consentirebbe di guadagnare 6,75 volte la posta in palio, infine con il segno X a regolare il pareggio abbiamo una vincita corrispondente a 4,10 volte quello che avrete pensato di investire sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDAVIA ISRAELE

LE MOSSE DI CLESHENKO

Studiando le probabili formazioni Moldavia Israele dobbiamo dire che la nazionale di casa si schiera di base con un 5-3-2, che però è tale solo in fase di ripiegamento. Ionita, che è il capitano e che ha un lungo trascorso in Italia (oggi gioca nella Triestina in Serie C), sostanzialmente è un trequartista che, quando la Moldavia ripiega, si piazza sulla linea di centrocampo per fare densità, ma con la palla tra i piedi avanza il suo raggio d’azione agendo tra le linee, e supportando i due attaccanti creando allo stesso modo il movimento dei due esterni che cooperano in difesa.

Platica a destra e Reabciuk a sinistra dunque possono spingere parecchio, così da fornire un supporto ai due mediani che ancora una volta dovrebbero essere Caimacov e Bodisteanu; poi ecco i tre centrali difensivi che sono Babogio, Mudrac e Dumbravanu, il portiere di questa nazionale sarà Avram mentre nel tandem avanzato, al quale saranno chiesti i gol per provare almeno a fare qualche punto nel girone delle qualificazioni Mondiali 2026, dovremmo vedere Postolachi e Nicolaescu, anche qui una conferma rispetto all’ultima partita disputata.

GLI 11 DI BEN SHIMON

Il CT Ran Ben Shimon adotta il 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Moldavia Israele: in porta Daniel Peretz rimane favorito su Glazer, davanti all’estremo difensore ecco Shlomo e Nachmias come centrali mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Dasa a destra e Revivo a sinistra. Ballottaggio tra altri due Peretz in mezzo al campo: Eliel è in vantaggio su Dor, mentre non sembra in discussione l’altra maglia che è di Abu Fani, così come partirà certamente titolare, a destra sulla trequarti, Dan Biton che ha segnato due dei tre gol con cui Israele è andato a vincere in Estonia, tenendo vivo il sogno della qualificazione.

Per quanto riguarda gli altri tre posti nella trasferta di Chisinau, Gloukh come trequartista centrale sembra essere favorito su Gandelman che però ha chance di partire dal primo minuto; sulla corsia sinistra non ha troppi pensieri Solomon, a meno che Ben Shimon scelga di puntare su Abada – che si adatterebbe sull’altro versante – e Khalaili (idem come sopra), infine nel ruolo di prima punta dovrebbe giocare Turgeman, con Shua pronto a subentrare dalla panchina a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDAVIA ISRAELE: IL TABELLINO

MOLDAVIA (3-4-1-2): Avram; Babogio, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Caimacov, Bodisteanu, Reabciuk; Ionita; Postolachi, Nicolaescu. Allenatore: Serghei Cleshenko

ISRAELE (4-2-3-1): Da. Peretz; Dasa, Shlomo, Nachmias, Revivo; E. Peretz, Abu Fani; Biton, Gloukh, Solomon; Turgeman. Allenatore: Ran Ben Shimon