Probabili formazioni Moldavia Italia: le scelte dei due CT per la partita valida per il girone I nelle qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDAVIA ITALIA: CHI SCEGLIE IL NOSTRO CT?

Le probabili formazioni Moldavia Italia ci consegnano le scelte del nostro CT nella penultima giornata del girone I per le qualificazioni Mondiali 2026: partita assolutamente da vincere, anche se purtroppo come ben sappiamo i tre punti sarebbero inutili in caso di successo della Norvegia contro l’Estonia.

La sconfitta subita lo scorso giugno a Oslo pesa come un macigno: ha pagato Luciano Spalletti, poi l’Italia ha sempre vinto con Gennaro Gattuso come nuovo CT ma lo stesso hanno fatto gli scandinavi, che per di più hanno preso un vantaggio incolmabile nella differenza reti generale e dunque viaggiano verso la qualificazione.

L’Italia comunque appare in crescita, al netto degli avversari abbordabili che ha affrontato; il compito è quello di vincere e se possibile con tanti gol di scarto per avere una speranza ulteriore, ma possiamo dire che gli azzurri – come detto dallo stesso Gattuso – stiano già guardando all’impegno dei playoff.

Ad ogni buon conto, noi qui dobbiamo capire in che modo i due CT intendano disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, ed è per questo che adesso possiamo prenderci del tempo utile per fare la nostra valutazione approfondita sulle probabili formazioni Moldavia Italia.

QUOTE E PRONOSTICO MOLDAVIA ITALIA

Le quote della Snai che leggiamo con le probabili formazioni Moldavia Italia parlano nettamente a favore della nostra nazionale, perché il segno 2 per la vittoria degli azzurri vale solo 1,04 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 1 per il successo dei padroni di casa arriviamo addirittura a 33,00 volte la giocata, molto alto anche il valore che è stato posto sul segno X a regolare il pareggio, perché in questo caso guadagnereste una somma corrispondente a 13,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDAVIA ITALIA

GLI 11 DI POPESCU

Entrato in carica due mesi fa, Lilian Popescu dovrebbe schierare un 5-3-2 come vediamo nelle probabili formazioni Moldavia Italia: il portiere sarà Kozhukhar, poi difesa con tre centrali in Craciun, Babogio e Gherasimencov e i due terzini che dovrebbero essere Forov a destra e Reabciuk sull’altro versante del campo. In mezzo, di fatto agiscono in due perché il terzo elemento si stacca dalla linea andando ad agire tra le linee; quindi la Moldavia viene impostata con una sorta di 3-4-2-1 in fase di possesso del pallone, avanzando i due laterali bassi.

Nel settore nevralgico restano a giocare Caimacov e Bogagiuc; Rada invece è in competizione con Lupan per il ruolo di trequartista o comunque interno offensivo del centrocampo, da valutare anche Bodisteanu, un esterno – andato in gol contro l’Estonia – con il quale potrebbe cambiare lo spartito tattico della Moldavia. Davanti, come coppia offensiva, Popescu pensa a Perciun e Postolachi; diciamo che il secondo è quasi sicuro di avere una maglia, per il secondo slot offensivo ci sono anche Bociuc e Damascan e dunque staremo a vedere quale sarà la decisione definitiva.

GATTUSO SE LA GIOCA COSÌ

Gattuso dovrebbe avere le idee chiare, e ora valutiamo con le probabili formazioni Moldavia Italia: sappiamo che Kean ha lasciato il ritiro per infortunio e il suo posto lo ha preso Cambiaghi, allora nel tridente offensivo il centravanti sarà Retegui che nel ciclo del nuovo CT sta facendo benissimo. Ad accompagnare l’ex bomber dell’Atalanta dovrebbero essere Politano e Zaccagni, tuttavia l’esterno del Napoli non sta benissimo come condizione ed è per questo che Orsolini si gioca sicuramente il posto sulla corsia sinistra, questo sempre che il modulo degli azzurri sia il 4-3-3 perché potrebbe anche essere con difesa a tre.

A centrocampo comunque, senza Barella, potrebbe toccare a Frattesi; primo sostituto del compagno nell’Inter, in alternativa Cristante e Samuele Ricci che però occupano altri ruoli. Il regista del Milan se la gioca con Locatelli per la posizione centrale, nessun dubbio circa la presenza di Tonali a completare il reparto; per quanto riguarda la difesa, davanti a Gianluigi Donnarumma è ballottaggio Gianluca Mancini-Calafiori per affiancare Alessandro Bastoni, a sinistra c’è Dimarco mentre a destra un affaticato Di Lorenzo può lasciare spazio a Cambiaso, ma anche qui si vedrà.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDAVIA ITALIA: IL TABELLINO

MOLDAVIA (5-3-2): Kozhukhar; Forov, Craciun, Gherasimencov, Reabciuk; Caimacov, Bogaciuc, Rata; Perciun, Postolachi. Allenatore: Lilian Popescu

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, A. Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso