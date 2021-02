Probabili formazioni Monchengladbach Manchester City/ Diretta tv: chi gioca?

PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH MANCHESTER CITY: GUARDIOLA NON VUOLE SCHERZI!

Le probabili formazioni di Monchengladbach Manchester City ci accompagnano verso la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League che domani sera si disputerà a Budapest causa Covid. Il Borussia Monchengladbach dunque non potrà nemmeno fare affidamento sul fattore campo – per quanto sarebbe stato comunque a porte chiuse – per lanciare la sfida quasi impossibile al Manchester City dominatore di una Premier League che sembra già avere in tasca e reduce da 18 vittorie consecutive in tutte le competizioni. Il City naturalmente sogna la grande doppietta campionato-Champions League, anche perché non ha mai vinto la massima competizione europea nella sua storia, il Monchengladbach è sopravvissuto al pazzo girone dell’Inter e proverà a dare tutto, consapevole se non altro di non avere nulla da perdere in questo doppio confronto che lo vede sfavorito già nella partita “in casa”. Tutto questo premesso, scopriamo ora qualcosa in più circa le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Monchengladbach Manchester City.

DIRETTA MONCHENGLADBACH MANCHESTER CITY IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Monchengladbach Manchester City sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva, come per la gran parte delle partite di Champions League: gli abbonati potranno dunque sintonizzarsi sui canali di Sky Sport, oppure affidarsi alla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI ROSE

Per le probabili formazioni di Monchengladbach Manchester City, l’allenatore dei tedeschi Rose dovrebbe affidarsi a un modulo 4-2-3-1 offensivo almeno sulla carta (se ciò sarà possibile) ed imperniato sulla prima punta Plea, alle cui spalle dovrebbero agire sulla linea dei trequartisti il figlio d’arte Thuram, Stindl ed Embolo con l’obiettivo di mettere sotto pressione la difesa dei Citizens per non vivere una partita di puro contenimento. Un compito molto delicato nella doppia fase difensiva e di impostazione sarà quello della coppia in mediana che dovrebbe vedere titolari Zakaria e Neuhaus, mentre per quanto riguarda la difesa a quattro del Borussia Monchengladbach ecco che dal primo minuto dovremmo vedere in campo Lainer come terzino destro, i due centrali Ginter ed Elvedi ed infine sulla fascia sinistra Bensebaini per completare il quartetto che agirà davanti al portiere Sommer.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Sul fronte inglese, le probabili formazioni di Monchengladbach Manchester City ci riservano naturalmente per Pep Guardiola tantissimi nomi di spicco con dunque la possibilità di operare innesti di spicco anche con chi entrerà dalla panchina a partita in corso, fermo restando che dal punto di vista tattico si disegnerà il Manchester City con il consueto modulo di riferimento 4-3-3. Per quanto riguarda dunque gli interpreti attesi dal primo minuto domani sera a Budapest, ecco innanzitutto il portiere Ederson e poi Walker, Ruben Dias, Stones e Zinchenko davanti a lui in una linea a quattro della retroguardia del City; la qualità poi crescerà sempre di più negli altri reparti dela capolista della Premier League. Ecco infatti che a centrocampo i titolari dovrebbero essere Gundogan, Rodri e Bernardo Silva, infine Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling sono attesi nel tridente offensivo di lusso dei Citizens.

TABELLINO

MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Thuram, Stindl, Embolo; Plea. All. Rose.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; Gundogan, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.



