Probabili formazioni Monchengladbach Manchester City/ Quote: tutto chiaro?

PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH MANCHESTER CITY: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Monchengladbach Manchester City possiamo presentare la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League che causa Covid si disputerà a Budapest. Un problema in più per il Borussia Monchengladbach, che non potrà nemmeno fare affidamento sul fattore campo per lanciare la sfida quasi impossibile al Manchester City reduce da 18 vittorie consecutive in tutte le competizioni e già quasi certo di conquistare il campionato inglese in questa stagione. Il City naturalmente sogna la grande doppietta con la Champions League mai vinta nella sua storia, il Monchengladbach dopo essere emerso dal pazzo girone dell’Inter non ha nulla da perdere e proverà a fare la sorpresa, anche se già da questa sera non sarà affatto semplice. Tutto questo premesso, scopriamo ora qualcosa in più circa le ultime notizie sulle probabili formazioni di Monchengladbach Manchester City.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Monchengladbach Manchester City in base alle quote dell’agenzia Snai. Si annuncia una partita nettamente in favore degli ospiti, missione quasi impossibile per i tedeschi. Il segno 2 infatti è quotato a 1,32, mentre poi si sale a 5,50 in caso di segno X e fino a ben 8,50 volte la posta in palio in caso di segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI ROSE

Per le probabili formazioni di Monchengladbach Manchester City, ecco che l’allenatore dei tedeschi Rose dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 imperniato sulla prima punta Plea, alle cui spalle dovrebbero agire sulla linea dei trequartisti il figlio d’arte Thuram, Stindl ed Embolo per cercare di mettere sotto pressione la difesa dei Citizens. Compito molto delicato nella doppia fase difensiva e di impostazione avrà la coppia in mediana che dovrebbe vedere titolari Zakaria e Neuhaus, mentre per quanto riguarda la difesa a quattro del Borussia Monchengladbach ecco che dovremmo vedere in campo dal primo minuto Lainer come terzino destro, i due centrali Ginter ed Elvedi ed infine sulla fascia sinistra Bensebaini per completare il quartetto che agirà davanti al portiere Sommer.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Sul fronte inglese, le probabili formazioni di Monchengladbach Manchester City ci riservano naturalmente per Pep Guardiola l’imbarazzo della scelta, fermo restando che dal punto di vista tattico si deve disegnare il consueto modulo di riferimento 4-3-3. Per quanto riguarda gli interpreti attesi dal primo minuto questa sera, ecco innanzitutto il portiere Ederson e poi Walker, Ruben Dias, Stones e Zinchenko davanti a lui in una linea a quattro della retroguardia del City; la qualità poi crescerà sempre di più negli altri reparti dela capolista della Premier League. Ecco infatti che a centrocampo i titolari dovrebbero essere Gundogan, Rodri e Bernardo Silva, infine Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling sono attesi nel tridente offensivo di lusso dei Citizens.

TABELLINO

MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Thuram, Stindl, Embolo; Plea. All. Rose.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; Gundogan, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA