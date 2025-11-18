Probabili formazioni Montenegro Italia U21: le scelte dei due CT per la partita che si gioca nelle qualificazioni agli Europei Under 21 2027.

PROBABILI FORMAZIONI MONTENEGRO ITALIA U21: QUALCOSA DA RIVEDERE!

È quasi tutto pronto a Niksic, quindi con le probabili formazioni Montenegro Italia U21 ci addentriamo ancor più in una partita vitale per gli azzurrini, che martedì 18 novembre tornano in campo nel girone E delle qualificazioni Europei 2027, iniziando il percorso di ritorno dopo la sconfitta subita in Polonia.

Probabili formazioni Spagna Turchia/ Quote: Calhanoglu e Yildiz (qualificazioni mondiali, 18 novembre 2025)

Un ko, quello maturato lo scorso venerdì, che ci ha portato al secondo posto a -3 dalla nazionale polacca; purtroppo l’Italia U21 ha subito una rimonta nel finale incassando due gol in quattro minuti, lasciando sul terreno di gioco di Stettino un’occasione ghiottissima per prendersi un vantaggio non indifferente nelle qualificazioni.

Probabili formazioni Italia Polonia U19/ Ecco le ultime scelte di Bollini (Euro Under 19, 18 novembre 2025)

Contro il Montenegro avevamo giocato a settembre a La Spezia, vincendo con fatica; adesso bisogna necessariamente replicare così da rimanere in corsa per il primo posto nel girone, in caso contrario ci toccherebbero gli spareggi e bisogna anche blindare questa seconda posizione.

Staremo a vedere, intanto per l’appunto possiamo valutare la questione legata ai calciatori che scenderanno in campo per questa partita, andando a leggere insieme le probabili formazioni Montenegro Italia U21 mentre ci avviciniamo al calcio d’inizio qui al Gradski Stadion di Niksic.

DIRETTA/ Germania Slovacchia (risultato finale 6-0): la chiudono Baku e Ouedraogo! (17 novembre 2025)

QUOTE E PRONOSTICO MONTENEGRO ITALIA U21

Azzurrini nettamente favoriti dal pronostico, con le probabili formazioni Montenegro Italia U21 possiamo leggere come la Snai abbia assegnato un valore pari a 1,27 volte la giocata alla nostra vittoria per la quale puntare sul segno 2, per contro il successo degli avversari regolato dal segno 1 porta in dote una somma equivalente a 9,50 volte quanto messo sul piatto, infine ecco il segno X per il pareggio che vi permetterebbe un guadagno corrispondente a 5,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MONTENEGRO ITALIA U21

LE SCELTE DI PERISIC

Nelle probabili formazioni Montenegro Italia U21 vediamo che Goran Perisic potrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha vinto in Armenia, restando in corsa almeno per il secondo posto: Radanovic va dunque a difendere i pali della porta con Melentijevic e Franeta che sono i due centrali difensivi, a giocare come terzini invece sono pronti Roganovic a destra e Vukotic a sinistra. Anche in mezzo al campo non dovrebbero esserci modifiche per i montenegrini: l’asse portante della squadra sarà quindi formato da Carevic e Savovic, l’alternativa in questo caso potrebbe essere Miranovic.

Più opzioni sicuramente per quanto riguarda il reparto avanzato: sulla linea dei trequartisti ad esempio spingono Krivokapic (a destra) e Knezevic e Radusinovic entrambi per la fascia mancina, anche se i favoriti restano comunque Vukovic e Mrvaljevic, quest’ultimo anche in gol nell’ultima partita. A prendersi la posizione centrale sarà Vukanic, infine a completare questa nazionale del Montenegro U21 dovrebbe essere Vladimir Perisic che lo scorso venerdì h sbloccato la partita realizzando un calcio di rigore

COME CAMBIA BALDINI

Brutte notizie per Silvio Baldini, leggiamo nelle probabili formazioni Montenegro Italia U21 che il nostro CT deve rinunciare agli squalificati Palestra e Koleosho (quest’ultimo decisivo dal dischetto nella partita di andata) e quindi deve leggermente rivedere i suoi piani nel 4-3-3 che dovrebbe essere confermato come modulo. Ad esempio, non ci sono altri terzini destri di ruolo e questo è un problema: può allagarsi Filippo Mané aprendo uno slot al centro della difesa per Guarino, che giocherebbe dunque in coppia con Comuzzo a protezione del portiere, che rimane Palmisani, con Bartesaghi terzino sinistro.

A centrocampo Lipani dovrebbe essere confermato come regista, spazio anche per Pisilli che ci aveva illuso con il gol del vantaggio contro la Polonia, poi attenzione all’altra mezzala perché Dagasso potrebbe accomodarsi in panchina lasciando così il posto a uno tra Faticanti o Tommaso Berti, a seconda di quanto Baldini voglia proporre un’Italia offensiva. Nel tridente avanzato l’assenza di Koleosho potrebbe essere coperta da Seydou Fini, ma se la gioca anche Vavassori; da valutare eventualmente Alphadjo Cissè, come centravanti invece conferma per Camarda e a destra possibile conferma per Cherubini.

PROBABILI FORMAZIONI MONTENEGRO ITALIA U21: IL TABELLINO

MONTENEGRO U21 (4-2-3-1): Radanovic; Roganovic, Melentijevic, Franeta, Vukotic; Carevic, Savovic; Vukovic, Vukanic, Mrvaljevic; V. Perisic. Allenatore: Goran Perisic

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; F. Mané, Comuzzo, Guarino, Bartesaghi; Berti, Lipani, Pisilli; Cherubini, Camarda, Fini. Allenatore: Silvio Baldini