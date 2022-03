Probabili formazioni Montenegro Italia Under 21/ Quote: 4-3-3 per Nicolato

PROBABILI FORMAZIONI MONTENEGRO ITALIA UNDER 21: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Montenegro Italia Under 21 ci presentano la partita per il girone F delle qualificazioni agli Europei di categoria, che vede gli Azzurrini messi per il momento molto bene, grazie a quattro vittorie e un pareggio nelle cinque partite disputate fino a questo momento dalla nostra Nazionale Under 21, sulla carta favorita anche in Montenegro nella prima partita del nuovo anno solare, dal momento che le Under 21 non giocano dallo scorso novembre.

Attenzione dunque alla ripartenza dopo diversi mesi nei quali le varie Nazionali non si erano ritrovate, inoltre perdere punti potrebbe essere rischioso dal momento che solamente la prima di ogni gruppo si qualificherà immediatamente per la fase finale degli Europei Under 21 dell’anno prossimo. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire alcune notizie in più circa le probabili formazioni di Montenegro Italia Under 21, partita da non sbagliare per i ragazzi del c.t. Paolo Nicolato.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Montenegro Italia Under 21 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono nettamente favoriti gli Azzurrini ospiti: il segno 2 è quotato a 1,50, mentre si sale a 3,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,50 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo interno del Montenegro.

PROBABILI FORMAZIONI MONTENEGRO ITALIA UNDER 21

LE MOSSE DI VUKOTIC

Nelle probabili formazioni di Montenegro Italia Under 21, vediamo come il commissario tecnico dei padroni di casa Miodrag Vukotić dovrebbe schierare il suo undici titolare con il modulo 4-2-3-1 e questi possibili titolari dal primo minuto: Ivezic tra i pali; davanti a lui la difesa a quattro formata da Pesukic, Miic, Obradovic e Raznatovic; in mediana la coppia formata da Brnovic e Janjic; sulla trequarti ecco Vukcevic, Vukotic e Sijaric a sostegno del centravanti Kristovic.

LE SCELTE DI NICOLATO

Il nostro c.t. Paolo Nicolato per le probabili formazioni di Montenegro Italia Under 21 dovrebbe invece puntare su un modulo 4-3-3, senza particolari dubbi nella difesa con il capitano Carnesecchi tra i pali e davanti a lui la linea a quattro formata da Bellanova, Lovato, Viti e Udogie da destra a sinistra; qualche incertezza in più negli altri reparti, ma possiamo indicare Rovella, Ricci e Portanova come possibili titolari a centrocampo, mentre Vignato, Lucca e Yeboah dovrebbero formare almeno inizialmente il tridente d’attacco dell’Italia Under 21.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MONTENEGRO ITALIA UNDER 21

MONTENEGRO (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Miic, Obradovic, Raznatovic; Brnovic, Janjic; Vukcevic, Vukotic, Sijaric; Kristovic. All. Vukotić.

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Viti, Udogie; Rovella, Ricci, Portanova; Vignato, Lucca, Yeboah. All. Nicolato.











