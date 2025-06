Probabili formazioni Monterrey Inter: le scelte dei due allenatori nel loro esordio al Mondiale per Club 2025, coperta già corta per Cristian Chivu.

PROBABILI FORMAZIONI MONTERREY INTER: LA PRIMA DI CHIVU!

Eccoci alle probabili formazioni Monterrey Inter: appuntamento importante, perché parliamo della prima partita di una nostra squadra al Mondiale per Club 2025 e per la precisione siamo alle 3:00 della mattina (italiana) di mercoledì 18 giugno.

L’Inter si presenta in emergenza tra infortuni e altro, con una finale di Champions League ancora da digerire così come tutto il finale di stagione, e un allenatore nuovo perché Simone Inzaghi ha salutato dopo quattro anni ed è al Mondiale per Club 2025 come avversario – per ora virtuale – mentre sulla panchina nerazzurra siede adesso Cristian Chivu.

Cosa farà il tecnico rumeno? Le prime indicazioni, anche perché ci troviamo ancora nella vecchia annata, riferiscono di una continuità rispetto alla gestione precedente; dunque un 3-5-2 nel quale valutare alcuni ballottaggi aperti, anche se come detto la coperta è corta.

Siamo comunque curiosi di scoprire le sue scelte nella prima ufficiale sulla nuova panchina, dunque non perdiamo altro tempo e facciamo subito il nostro rapido excursus sulle decisioni di campo al Rose Bowl di Pasadena, leggendo insieme le probabili formazioni Monterrey Inter.

PRONOSTICO E QUOTE MONTERREY INTER

Nerazzurri decisamente favoriti secondo le quote Snai associate alle probabili formazioni Monterrey Inter: si capisce dal valore di appena 1,50 volte la somma giocata sul segno 2 per la vittoria, mentre il segno 1 che va a regolare il successo del Monterrey vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 5,75 volte quanto messo sul piatto, poi con l’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X, la quota prevista dal bookmaker è di 4,40 volte l’importo che avrete investito.

PROBABILI FORMAZIONI MONTERREY INTER

LE SCELTE DI TORRENT

Da quasi un mese Martin Demichelis ha lasciato il club messicano: il nuovo allenatore è Domènec Torrent, che potrebbe passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 oppure lasciare il modulo invariato. Non mancano i calciatori conosciuti: ad esempio l’ex Genoa e Milan Ocampos che però deve giocarsi una maglia da titolare con Fimbres, o anche Sergio Canales che agisce come trequartista centrale ed è il principale realizzatore, anche davanti a Berterame che invece sul terreno di gioco supporta partendogli alle spalle, mentre a chiudere il reparto avanzato sarà Jesus Corona che è in vantaggio su Deossa e Cortizo.

A centrocampo il tandem che si occupa soprattutto di proteggere la difesa dovrebbe avere nell’ex Atletico Madrid e Porto Oliver Torres un titolare; a fargli posto sarebbe allora Medina con la conferma di Ambriz dal primo minuto. In difesa ecco Jorge Rodriguez e Guzman a protezione del portiere che sarà Andrada, come terzini possiamo aspettarci Ricardo Chavez e Arteaga ma con un allenatore nuovo ovviamente anche le scelte che parevano fissate potrebbero cambiare, si tratta allora di aspettare che arrivino le decisioni definitive in casa Monterrey.

ECCO COME INIZIA CHIVU

Continuità per Chivu: nelle probabili formazioni Monterrey Inter vedremo il 3-5-2 mai modificato da Simone Inzaghi, nel quale Sommer sarà il portiere con una linea difensiva che potrebbe prevedere Pavard, Acerbi e Alessandro Bastoni. Sulle fasce laterali dovrebbero giocare Dumfries e Dimarco; le cose si complicano a centrocampo perché Calhanoglu è infortunato e Barella deve rifiatare, quindi Asllani dovrebbe andare in cabina di regia con Mkhitaryan confermato sul centrosinistra, sull’altro versante invece il testa a testa potrebbe premiare il nuovo arrivato Sucic rispetto a Frattesi.

In attacco sono letteralmente in due: Arnautovic non è stato convocato, Taremi sì ma non è arrivato negli Stati Uniti perché bloccato in Iran dalle vicende politiche, i due fratelli Esposito (Francesco Pio e Sebastiano) sono entrambi infortunati. Di conseguenza scelte obbligate per Chivu, ma se non altro il tandem che giocherà contro il Monterrey è il migliore a disposizione: avremo Lautaro Martinez in coppia con Marcus Thuram, anche se è lecito dire che al momento entrambi non siano nelle migliori condizioni fisiche, dunque valuteremo la loro partita.

PROBABILI FORMAZIONI MONTERREY INTER: IL TABELLINO

MONTERREY (4-2-3-1): Andrada; R. Chavez, J. Rodriguez, Guzman, Arteaga; Oliver Torres, Ambriz; J. Corona, Canales, Ocampos; Berterame. Allenatore: Domènec Torrent

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Cristian Chivu