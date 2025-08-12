Probabili formazioni Monza Inter: le scelte di Bianco e Chivu per l'amichevole che si gioca all'U-Power Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Proviamo a studiare le probabili formazioni Monza Inter, una bella amichevole che va in scena all’U-Power Stadium, dunque la casa della squadra brianzola, nella serata di martedì 12 agosto. Per l’Inter si tratta chiaramente di un test come un altro, per quanto alzi la posta; per il Monza invece un’amichevole tosta.

DIRETTA/ Atalanta Monza (risultato finale 2-1): la decide De Ketelaere! (oggi 6 agosto 2025)

L’inizio ufficiale della stagione si avvicina, nell’ultima sfida l’Inter ha battuto il Monaco e il nuovo progetto di Cristian Chivu sta iniziando a prendere corpo; ci sarà ancora tempo per valutare la reale forza della rosa, anche perché il calciomercato rimane aperto e potranno arrivare altri colpi entro la fine di agosto.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Cessione al Beckett Layne Ventures: allenatore e giocatori, cosa bolle in pentola..

Lo stesso vale naturalmente per il Monza che, retrocesso in Serie B dopo tre stagioni, ha scelto di affidarsi a Paolo Bianco; esaurita l’era di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, i brianzoli ripartono comunque con l’obiettivo di tornare immediatamente al piano di sopra.

Adesso intanto bisogna parlare delle scelte per questa amichevole, anche se definire in che modo le due squadre possano giocare sarà tutt’altro che semplice; ci possiamo provare in ogni caso, e allora iniziamo senza indugiare oltre il nostro rapido excursus attraverso le probabili formazioni Monza Inter.

Calciomercato Monza News/ Dal Milan arriva Bakoune, a centrocampo contatti con Bastoni (1 luglio 2025)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER

LE SCELTE DI BIANCO

Nel presentare le probabili formazioni Monza Inter possiamo iniziare dicendo che, almeno per il momento, Paolo Bianco conferma il 3-4-2-1 che Alessandro Nesta aveva utilizzato nella passata stagione. Demba Thiam è favorito su Pizzignacco come nuovo portiere; in difesa il grande veterano è Izzo che potrebbe essere coadiuvato da Brorsson e Andrea Carboni, la parte più interessante della squadra rimane però il centrocampo che rispetto all’anno scorso è rinnovato, sia dal rientro di Pessina dopo il lungo infortunio che dal ritorno di Colpani, che aveva iniziato bene alla Fiorentina per poi perdersi per strada.

Ciurria potrebbe operare sulla corsia destra, sull’altro versante Birindelli con Obiang a completare il reparto di mezzo, facendo coppia con Pessina; Colpani appunto può giocare più avanzato, tra i due della trequarti, con il ballottaggio tra Caprari e Maric per l’altra maglia. Davanti, per il momento ci sono Petagna, Ganvoula e un Keita Baldé Diao che naturalmente può agire anche alle spalle; da vedere cosa Bianco sceglierà per questa amichevole di lusso contro l’Inter, perché l’idea dell’allenatore del Monza è chiaramente quella di ruotare tutti gli effettivi a disposizione.

CHIVU CON TURNOVER?

Ancora più difficile, nelle probabili formazioni Monza Inter, ipotizzare l’undici di partenza nerazzurro. Con l’avvicinarsi del campionato, possiamo comunque ipotizzare che Chivu intenda proporre una squadra vicina a quella che poi affronterà la stagione, ma magari con un po’ di turnover. A comandare la difesa dovrebbe essere De Vrij; Darmian il braccetto sul centrodestra mentre sull’altro versante è pronto Alessandro Bastoni, per quanto riguarda le corsie laterali abbiamo il ballottaggio tra Luis Henrique e Dumfries con Dimarco e Carlos Augusto che invece se la giocano a sinistra, il brasiliano ovviamente è ex dell’amichevole.

Andiamo poi in mezzo, secondo il 3-5-2, con Calhanoglu che scalda i motori e può essere riproposto nella posizione di playmaker; sulle mezzali avanza la sua candidatura Sucic che deve ancora scoprire quale sarà il suo ruolo nel corso dell’annata, a livello di minuti giocati, e poi Mkhitaryan potrebbe comunque avere il posto dal primo minuto anche all’U-Power Stadium. Chiudiamo con l’attacco: Francesco Pio Esposito deve essere testato e dunque pensiamo che possa venire utilizzato subito contro il Monza, a fargli da partner offensivo allora potrebbe essere Bonny che sta crescendo, e che almeno questa sera può permettere a Lautaro Martinez di tirare il fiato.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER: IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): D. Thiam; Brorsson, Izzo, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Obiang, Birindelli; Colpani, Keita B.; Ganvoula. Allenatore: Paolo Bianco

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, A. Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, F. Esposito. Allenatore: Cristian Chivu