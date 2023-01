Probabili formazioni Monza Inter/ Quote: Lukaku o Lautaro? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Monza Inter ci avviciniamo alla partita di Serie A, un derby lombardo inedito ma stuzzicante. Tutti attendono soprattutto l’Inter di Simone Inzaghi, che grazie alla meritata vittoria contro il Napoli è tornata pienamente in corsa per lo scudetto, ma deve continuare a vincere praticamente senza soste per provare a centrare questa grande rimonta, dopo un inizio di campionato nel quale i nerazzurri si sono complicati non poco la vita. Gennaio sarà un mese cruciale su più fronti, ma l’Inter ha iniziato con il piede giusto.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER/ Diretta tv: Calhanoglu ancora regista?

In casa Monza, sarà letteralmente un derby per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che naturalmente sognano il bis dell’impresa già compiuta contro la Juventus, che nello scorso settembre perse a Monza. I brianzoli arrivano da un buon pareggio contro la Fiorentina, la salvezza sembra un obiettivo a portata di mano in base alla classifica e adesso si cerca qualche soddisfazione in più. Tutto questo premesso, andiamo ad analizzare le ultime notizie circa moduli e titolari nelle probabili formazioni di Monza Inter.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE/ Diretta tv: è la volta buona per Chiesa?

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Monza Inter secondo l’agenzia Snai. È favorita la squadra nerazzurra, che sarà ospite stasera allo stadio Brianteo: il segno 2 è quotato a 1,55, mentre si sale a quota 4,50 sul segno X in caso di un pareggio, infine in caso di successo casalingodel Monza, il segno 1 varrebbe 5,50 volte la posta in palio sui padroni di casa brianzoli.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER

LE SCELTE DI PALLADINO

Le probabili formazioni di Monza Inter vedono Raffaele Palladino intenzionato a schierare i brianzoli secondo un modulo 3-5-2 e nella difesa del Monza dovremmo vedere Di Gregorio in porta e davanti a lui la retroguardia a tre con Marlon, uno tra il recuperato Pablo Marì e Caldirola ed infine Izzo. Attenzione tuttavia ai problemi fisici di Rovella e Sensi, che limitano fortemente le possibilità di scelta del mister a centrocampo. Nella mediana del Monza quindi Birindelli e Ciurria si giocano il posto da esterno destro, poi ecco Ranocchia e Colpani come mezzali ai fianchi di Pessina, al quale sarà affidata la regia, mentre a sinistra avremo il “bomber” Carlos Augusto. Infine, in attacco la certezza è Caprari, mentre sono in ballottaggio Petagna e Dany Mota come prima punta.

Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 17^ giornata

LE MOSSE DI INZAGHI

Modulo 3-5-2 naturalmente anche per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Monza Inter, con molte conferme ma anche qualche possibile novità rispetto a mercoledì. Vedremo Onana tra i pali e il ballottaggio ormai abituale tra Acerbi e De Vrij per completare la difesa a tre dei nerazzurri, nella quale gli altri due titolari saranno chiaramente Skriniar e Bastoni; a centrocampo ci aspettiamo di rivedere titolare Dumfries, favorito quindi su Darmian, mentre è ancora acciaccato Brozovic e di conseguenza ci aspettiamo l’assetto con Barella, Calhanoglu nei panni del regista e Mkhitaryan, infine a sinistra completerà il reparto Dimarco, favorito su Gosens. Infine, in attacco è giustamente intoccabile in questo momento Dzeko, mentre Lukaku e Lautaro Martinez non sono al top e quindi ci aspettiamo ancora una staffetta, ma resta da valutare chi dei due sarà il titolare insieme al bosniaco.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER: IL TABELLINO

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Ranocchia, Pessina, Colpani, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA