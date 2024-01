Probabili Formazioni Monza Inter/ Quote: ritorna dal primo minuto! (13 gennaio 2024)

La ventesima giornata di Serie A presenta un affascinante scontro e noi non possiamo che citarlo in queste probabili formazioni di Monza Inter: Simone Palladino e Simone Inzaghi all’U-power Stadium di Monza. Il Monza, reduce da una vittoria rocambolesca per 3-2 contro il Frosinone, sta cercando di consolidare la sua posizione in classifica, dimostrando di essere una squadra capace di mettere in difficoltà anche avversari più quotati. Con il supporto del suo prolifico attacco e il sostegno del pubblico di casa, il Monza cercherà di compiere un altro colpaccio contro un avversario di alto livello come l’Inter. D’altro canto, l’Inter, nonostante la vittoria nel turno precedente contro il Verona per 2-1, ha mostrato segni di stanchezza e mancanza di idee nel gioco.

Inzaghi si trova ora di fronte all’opportunità di rinvigorire la sua squadra e riprendere le redini della situazione. Il Monza potrebbe rappresentare una sfida ostica, considerando che ha già creato problemi all’Inter nel turno di andata. La partita promette quindi spettacolo e potrebbe riservare sorprese, considerando l’ambizione del Monza e la voglia di riscatto dell’Inter. Sarà interessante vedere come entrambe le squadre affronteranno questa sfida e quali strategie adotteranno per conquistare i tre punti in palio.

Aggiungendo qualche informazione sulle probabili formazioni di Monza Inter, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Better ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per il prossimo turno di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,37 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,00 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 4,50 volte la somma messa sul piatto.

La sfida di Monza Inter presenta alcune novità nelle probabili formazioni delle due squadre. Nel Monza, l’assenza di Di Gregorio, dovuta a un infortunio, offre l’opportunità a Sorrentino di difendere i pali. La difesa a tre vedrà il rilancio di Pablo Marì, affiancato da D’Ambrosio e Caldirola, mentre Ciurria e Pedro Pereira presidieranno le fasce, con Kyriakopoulos in terza esclusione consecutiva. A centrocampo, Pessina e Gagliardini gestiranno la mediana, supportati da Colpani e Valentin Carboni alle spalle di Mota. In panchina, pronto a subentrare, ci sarà Colombo.

Per quanto riguarda la formazione in mente di Simone Inzaghi per Monza Inter, Dimarco farà il suo ritorno dall’inizio sulla corsia sinistra, mentre Dumfries dovrebbe ottenere nuovamente la maglia da titolare a destra, superando Darmian. A centrocampo, Calhanoglu sarà il regista affiancato da Barella e Mkhitaryan, con Frattesi pronto a entrare in campo in corso d’opera. In avanti, il tandem sarà composto da Lautaro e Thuram, mentre Arnautovic e Sanchez saranno opzioni dalla panchina. Nella retroguardia, confermato Pavard nel terzetto difensivo con Acerbi e Bastoni, mentre Sommer sarà il portiere titolare. Entrambe le squadre presentano formazioni competitive, e sarà interessante vedere come le scelte dei tecnici influenzeranno lo sviluppo della partita. La presenza di giocatori chiave in panchina potrebbe garantire opzioni tattiche cruciali nel corso del match.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Carboni; Mota. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.











