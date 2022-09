Probabili formazioni Monza Juventus/ Diretta tv: Palladino cambia? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Monza Juventus ci accompagnano verso la partita che domani pomeriggio sarà uno dei match più delicati della settima giornata di Serie A. I padroni di casa del Monza hanno raccolto finora un solo punto in classifica con il pareggio di domenica scorsa a Lecce, che però non è bastato per salvare la panchina di Giovanni Stroppa, sostituito da Raffaele Palladino, il quale tuttavia è atteso allo stadio Brianteo da un debutto a dir poco affascinante.

Fatte le debite proporzioni, questa è una partita tra due formazioni in crisi: momento davvero pessimo per la Juventus di Massimiliano Allegri, che in campionato non ingrana e in Champions League è già sull’orlo del baratro. Serve solo la vittoria, che in questo momento non è scontata nemmeno contro l’ultima in classifica. Tutto questo premesso, è facile capire perché sia molto importante adesso scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Monza Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS

LE MOSSE DI PALLADINO

Nelle probabili formazioni di Monza Juventus è legittimo chiedersi cosa e se cambierà Palladino rispetto a Stroppa. Per quanto riguarda il suo debutto, ecco che ci aspettiamo Cragno come portiere titolare, protetto nel modulo 3-5-2 da una difesa a tre con Marlon, Pablo Marì e Izzo; a centrocampo Birindelli esterno destro e Carlos Augusto a sinistra, con Pessina e Sensi ai fianchi di Rovella, al quale dovrebbe quindi essere affidato l’incarico di regista. Infine, la coppia d’attacco titolare dovrebbe essere composta per il Monza da Mota Carvalho e Caprari, considerati pure gli acciacchi di Petagna.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, per Massimiliano Allegri le probabili formazioni di Monza Juventus sono caratterizzate innanzitutto dalle squalifiche di Cuadrado e Milik. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con Perin in porta; davanti a lui ci aspettiamo la difesa a quattro con Danilo, Bonucci, Bremer e De Sciglio da destra a sinistra; a centrocampo potrebbero agire titolari McKennie, Paredes e Miretti, anche se cerca spazio anche l’altro giovane Fagioli; infine, considerate anche le assenze, non ci dovrebbero essere dubbi sul tridente offensivo formato da Di Maria a destra, Vlahovic centravanti e Kostic come ala sinistra.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, P. Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, C. Augusto; Mota Carvalho, Caprari. All. Palladino.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.











