Probabili formazioni Monza Juventus/ Quote: Cuadrado e Milik out (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS: CHI GIOCA?

Leggiamo le probabili formazioni di Monza Juventus per avvicinarci alla partita che oggi pomeriggio allo stadio Brianteo sarà uno dei match più delicati della settima giornata di Serie A. I padroni di casa del Monza arrivano a questa storica prima volta nel massimo campionato contro la Juventus con un solo punto in classifica, frutto del pareggio di domenica scorsa a Lecce, che però non è bastato per salvare la panchina di Giovanni Stroppa, sostituito da Raffaele Palladino, il quale dunque avrà subito un esame durissimo al debutto da allenatore del Monza.

Fatte le debite proporzioni, questa è una partita tra due formazioni in crisi: momento davvero pessimo per la Juventus di Massimiliano Allegri, che in campionato non ingrana sia in termini di gioco sia come risultati e in Champions League è già sull’orlo del baratro dopo la disastrosa sconfitta casalinga contro il Benfica. Serve solo la vittoria, che però non è scontata nemmeno contro l’ultima in classifica. Tutto questo premesso, è facile capire perché sia molto importante adesso scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Monza Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Monza Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favoriti gli ospiti bianconeri: il segno 2 è infatti quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,70 sul segno X in caso di pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Monza.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS

LE MOSSE DI PALLADINO

Nelle probabili formazioni di Monza Juventus proviamo a capire se ci saranno cambiamenti tra i lombardi con l’arrivo di Palladino al posto di Stroppa. Per quanto riguarda la retroguardia, ecco che ci aspettiamo Cragno come portiere titolare, protetto nel modulo 3-5-2 da una difesa a tre con Marlon, Pablo Marì e Izzo; a centrocampo Birindelli esterno destro e Carlos Augusto a sinistra, con Pessina e Sensi ai fianchi di Rovella, al quale dovrebbe quindi essere affidato l’incarico di regista. Infine, la coppia d’attacco titolare dovrebbe essere composta per il Monza da Mota Carvalho e Caprari, considerati pure gli acciacchi di Petagna.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, per Massimiliano Allegri le probabili formazioni di Monza Juventus sono caratterizzate innanzitutto dalle squalifiche di Cuadrado e Milik e da un risentimento muscolare che frena Locatelli. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con Perin in porta; davanti a lui ci aspettiamo la difesa a quattro con Danilo, Bonucci, Bremer e De Sciglio da destra a sinistra; a centrocampo potrebbero agire titolari McKennie, Paredes e Miretti, anche se cerca spazio anche l’altro giovane Fagioli; infine, considerate anche le assenze, non ci dovrebbero essere dubbi sul tridente offensivo formato da Di Maria a destra, Vlahovic centravanti e Kostic come ala sinistra.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, P. Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, C. Augusto; Mota Carvalho, Caprari. All. Palladino.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.











