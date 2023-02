Probabili formazioni Monza Milan/ Diretta tv: moduli speculari? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Monza Milan parliamo delle possibili scelte di Raffaele Palladino e Stefano Pioli in vista del derby lombardo di domani nella città brianzola per la ventitreesima giornata di Serie A, un incrocio naturalmente molto speciale soprattutto per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che sfidano un Milan rinato nell’ultima settimana, grazie alle vittorie ottenute dai rossoneri prima contro il Torino per rilanciarsi in campionato e poi anche contro il Tottenham, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il Milan quindi si è rilanciato, ma avrà nel Monza un ostacolo molto insidioso, dal momento che i brianzoli arrivano dalla vittoria sul campo del Bologna e più in generale sognano in grande, perché alla prima stagione di tutti i tempi in Serie A il Monza si sta giocando addirittura la possibilità di qualificarsi per la Conference League. In ogni caso, questa è una partita che per il Monza potrebbe scrivere un’altra pagina di storia, quindi l’attenzione sarà altissima: scopriamo allora le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Monza Milan.

MONZA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Monza Milan sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN

LE MOSSE DI PALLADINO

Nelle probabili formazioni di Monza Milan, l’allenatore di casa Raffaele Palladino dovrebbe scegliere una squadra fortemente italiana: il modulo di riferimento per i brianzoli è il 3-4-1-2, con Di Gregorio in porta e davanti a lui il ballottaggio tra Marlon e Caldirola per completare la difesa a tre con Pablo Marì e Izzo, che sembrano invece sicuri del posto; a centrocampo ecco Donati esterno destro, mentre nel cuore della mediana potrebbe esserci il dubbio tra Sensi e Machin per affiancare Rovella, infine Ciurria completerà a sinistra il reparto a quattro per il Monza; ci resta l’attacco, dove dovremmo vedere innanzitutto Pessina come trequartista alle spalle di Caprari e dell’ex Petagna, che parte favorito su Mota Carvalho come prima punta.

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli ha cambiato modulo di recente e allora anche per i rossoneri potremmo vedere il modulo 3-4-1-2 nelle probabili formazioni di Monza Milan. Di certo avremo Tatarusanu in porta, protetto dalla difesa a tre nella quale ha scalato le gerarchie Thiaw, che si candida ad affiancare Kjaer e Kalulu; gli esterni quindi avanzano a centrocampo, dove a destra Calabria è in ballottaggio con Saelemaekers per affiancare i due centrali Tonali e Krunic ed infine Theo Hernandez, che sarà naturalmente l’esterno sinistro; infine nel reparto offensivo ecco l’eroe di martedì sera Brahim Diaz che parte favorito su De Ketelaere come trequartista alle spalle del tandem composto dal centravanti Giroud e da Rafael Leao, più libero di muoversi su tutto il fronte offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN: IL TABELLINO

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, P. Marì, Izzo; Donati, Sensi, Rovella, Ciurria; Pessina; Caprari, Petagna. All. Palladino.

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Calabria, Tonali, Krunic, T. Hernandez; B. Diaz; Giroud, R. Leao. All. Pioli.











