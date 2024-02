Probabili formazioni Monza Milan/ Quote: il duello è tra Djuric e Kjaer (Serie A, 18 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN: IL DUELLO

All’interno delle probabili formazioni di Monza Milan dobbiamo andare a parlare di un possibile duello. Citiamo allora quello tra Milan Djuric e Simon Kjaer: due veterani, sia come età (33 anni il bosniaco, 34 il danese) ma anche come esperienza in Italia. Da questo punto di vista, vince nettamente Djuric che nel nostro Paese è arrivato nel 2007: tre anni a Cesena, poi una breve parentesi ad Ascoli, quindi Crotone, Cremonese, Trapani, Cittadella e ancora Cesena; addio per trasferirsi al Bristol City, quindi ecco la chiamata della Salernitana e infine un anno e mezzo a Verona prima del Monza. Totale di gol con queste squadre: 77, ma in Serie A le partite di Djuric sono state “solo” 109.

La carriera di Kjaer certamente è stata più ricca, almeno per le squadre in cui ha giocato: grande intuizione del Palermo che lo ha acquistato dal Mitdjylland, due anni in rosanero e poi, dopo una stagione e mezza con il Wolfsburg di Andrea Barzagli (partito però a gennaio), la Roma di Luis Enrique. A rivolerlo in Italia è stata l’Atalanta, nel 2019: sei mesi a Bergamo giocando poco o nulla, poi l’arrivo al Milan: sembrava sul viale del tramonto, si è invece rivelato un grande guerriero anche se magari adesso velocità e forza fisica cominciano a venire meno. Quello con Djuric sarà dunque un bel duello tra due veterani… (agg. di Claudio Franceschini)

GLI ASSENTI

Quali sono i calciatori assenti nelle probabili formazioni di Monza Milan? I brianzoli stanno rinunciando ormai da parecchio tempo a Gianluca Caprari, l’anno scorso uno dei migliori: il veterano si è infatti lesionato il crociato anteriore e ci vorrà ancora tempo prima del rientro in campo, si parla di un mese e mezzo come minimo e poi bisognerà valutare quale sarà la sua condizione. Oltre a lui, mancherà contro il Milan il giovane Samuele Vignato per un problema agli adduttori; in dubbio invece Patrick Ciurria, il jolly di Raffaele Palladino che proverà comunque a stringere i denti ed essere presente nel derby.

Ancora una volta invece Stefano Pioli fa la conta in difesa: pian piano rientreranno tutti, il primo della lista è Malick Thiaw già a disposizione per la trasferta dell’U-Power Stadium, poi sarà il turno di Fikayo Tomori e quindi di Pierre Kalulu, ricordando che oggi è indisponibile anche Davide Calabria. Decisamente più lunghi i tempi di recupero per Tommaso Pobega: il centrocampista cresciuto nel vivaio del Milan infatti si è infortunato tempo fa al tendine del retto femorale, i suoi tempi di recupero al momento prevedono che il rientro non avvenga prima del mese di aprile ma lui spera di bruciare le tappe, vedremo più avanti. (agg. di Claudio Franceschini)

LE IDEE DI PALLADINO E PIOLI

Le probabili formazioni di Monza Milan sono una fondamentale tappa di avvicinamento al “piccolo derby” regionale lombardo di questa sera allo stadio Brianteo U-Power Stadium per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. La sfida è speciale per tanti motivi, a cominciare dal ricordo di Silvio Berlusconi, ma i riflettori saranno puntati soprattutto sul Milan di Stefano Pioli, perché gli ospiti rossoneri hanno ambizioni alte dopo la vittoria contro il Napoli: forse ancora una speranza scudetto, che tenere viva non guasterebbe; di certo la lotta con la Juventus, come minimo per il secondo posto; sicuramente blindare una posizione tra le prime quattro e la qualificazione per la prossima edizione della Champions League nel più breve tempo possibile, magari per poter dedicare grandi sforzi all’Europa League che giovedì sera è cominciata benissimo.

Dall’altra parte, i padroni di casa del Monza allenati da Raffaele Palladino possono affrontare la speciale partita di questa sera con una certa serenità: infatti il Monza è reduce da due pareggi consecutivi con i quali ha toccato quota 30 punti, inseguire l’Europa sembra oggettivamente difficile da inseguire ma d’altronde è decisamente ampio e rassicurante il margine sulla zona calda, quindi l’obiettivo è cogliere soddisfazioni soprattutto in un match che per la società brianzola non può mai essere come gli altri. Tutto questo premesso per presentare la partita, diamo adesso uno sguardo a tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Monza Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Monza Milan. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti gli ospiti rossoneri: il segno 2 è quotato a 1,85 per il successo del Milan, mentre in caso di vittoria casalinga del Monza la quotazione per il segno 1 è di 4,25 volte la posta. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, infatti il segno X è proposto a 3,60.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN

LE SCELTE DI PALLADINO

Le probabili formazioni di Monza Milan ci dovrebbero riservare un modulo 3-4-2-1 per i padroni di casa brianzoli di mister Raffaele Palladino. Quanto agli undici titolari, possiamo sicuramente cominciare dal portiere Di Gregorio; davanti a lui, una linea difensiva a tre nella quale Izzo è favorito su D’Ambrosio per giocare al fianco di Pablo Marì e Caldirola; linea a quattro invece a centrocampo, con Birindelli esterno destro, Gagliardini e Pessina nel cuore della mediana ed infine Ciurria sfavorito nel ballottaggio con Zerbin a sinistra a causa di qualche piccolo acciacco; il reparto offensivo del Monza ci dovrebbe poi proporre Colpani e Mota sulla trequarti a sostegno del centravanti, maglia che in realtà è contesa fra Djuric e Colombo, prodotto del vivaio rossonero.

LE MOSSE DI PIOLI

Tra gli ospiti di mister Stefano Pioli, le probabili formazioni di Monza Milan dovrebbero invece proporci un modulo 4-2-3-1, nel quale davanti al portiere Maignan non ci sarà Calabria, sostituito da Florenzi come terzino destro per aprire la retroguardia a quattro che vedrà poi Kjaer favorito su Thiaw, Gabbia e naturalmente Theo Hernandez; un altro dubbio per il Diavolo è nella coppia mediana, che potrebbe prevedere Bennacer (favorito) oppure Adli al fianco di Reijnders, che sembra invece sicuro del posto; tutto dovrebbe invece essere chiaro, con Pulisic esterno, Loftus-Cheek in posizione centrale e Rafael Leao come ala sinistra, tutti a sostengo del centravanti Giroud, turnover permettendo proprio per il francese, che è seriamente insidiato da Jovic per la maglia dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN: IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











